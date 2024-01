Comment le Metz Handball développe ses activités issues des partenariats ?

Par

Club le plus titré du handball professionnel féminin français, le Metz Handball ne mise pas exclusivement sur ses excellentes performances sportives pour entretenir sa bonne dynamique commerciale. Grâce à un projet en adéquation avec les caractéristiques de sa discipline et de son territoire, le club lorrain pose les jalons d’une solide politique de développement en consolidant notamment ses activités issues des partenariats privés. Eclairage.

Dans le handball professionnel français, on sait cultiver l’humilité. Y compris quand on collectionne les titres. Et ce n’est pas le Metz Handball qui déroge à cette règle. Plus grand palmarès du handball féminin hexagonal, avec entre autres 25 titres glanés en Ligue Butagaz Energie, le club lorrain s’évertue à rester un club familial cherchant avant tout à fédérer des communautés sur son territoire. Une philosophie qui est pleinement respectée dans l’exécution de ses activités B2B.

« Le Metz Handball renvoie avant tout l’image d’un club travailleur. Nous exprimons toujours nos ambitions avec humilité. On cherche surtout à capitaliser sur nos valeurs pour développer nos activités » nous explique Grégory Muller, Directeur du service commercial du Metz Handball.

Une stratégie qui fonctionne pleinement. Réunissant plus de 150 partenaires à l’année – un chiffre qui peut monter jusqu’à plus de 180 sur certains événements – certaines entreprises sont présentes aux côtés des Dragonnes depuis plus de 20 ans ! Une fidélité qui témoigne de l’esprit de communauté qui règne autour du club.

D’autant qu’il a d’autres atouts dans sa manche pour convaincre les entreprises de rejoindre l’aventure. « Désormais, on vend davantage un spectacle qu’un match de handball. Même si elle n’est pas parfaite, notre salle nous permet de développer de nombreux projets en matière de fan expérience » avance ainsi Grégory Muller.

Les sujets en lien avec la parité et plus globalement la place de la femme dans la société sont un autre axe travaillé par le Metz Handball. « On incite nos partenaires à se saisir de tels sujets. Aujourd’hui, on voit de plus en plus de femmes dirigeantes d’entreprise. On souhaite encourager ce mouvement. Dans notre effectif, nous avons des joueuses qui ont eu des parcours atypiques. Des parcours qui peuvent parfois faire le lien avec le monde de l’entreprise. Ce sont des sujets que nous abordons de plus en plus avec nos partenaires » poursuit Grégory Muller.

Par ailleurs, le Metz Handball a donné naissance il y a quelques saisons à la Fondation Iris. Via cette structure, le club défend différentes causes liées aux femmes dont notamment la lutte contre la précarité menstruelle. « A travers nos actions, on cherche à mettre en avant la femme sous différents angles » complète Grégory Muller.