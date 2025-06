Talent Business Solutions, l’allié idéal dans la transformation digitale des organisations sportives

Par

Les enjeux liés à la transformation digitale ne cessent de gagner en importance dans le secteur du sport professionnel. Mais alors que les sujets touchant à la révolution numérique sont divers, transversaux et parfois complexes à maitriser, il est essentiel d’être accompagné par un acteur en capacité de fournir des solutions complètes et adaptées aux problématiques du sport professionnel. De plus en plus d’acteurs au sein du sport hexagonal font confiance à Talent Business Solutions. Décryptage.

« Ces dernières années, nous avons suffisamment interconnecté nos activités pour développer une vision à 360° de nos supporters et clients. Cette architecture représente un investissement relativement important mais indispensable pour poursuivre la croissance des revenus du club. » Voilà comment le Directeur du développement d’un club de Ligue 1 nous résumait dernièrement la stratégie FRM/CRM impulsée au sein de son organisation.

Alors que le modèle économique d’un grand nombre d’acteurs du sport professionnel français est chahuté par les révolutions en cours ; les investissements dans sa transformation numérique deviennent incontournables pour mieux connaître ses différentes parties prenantes et faire pivoter son modèle économique. « Investir dans le digital est sans doute la meilleure option pour décorréler ses résultats sportifs et économiques » nous précisait dernièrement le DG d’un club de Ligue 1.

Car les enjeux sont nombreux et importants derrière la montée en puissance des organisations sportives sur le plan digital : meilleure connaissance des différentes parties prenantes (supporters et clients B2C, partenaires et prospects B2B…) grâce à l’interconnexion des outils et la centralisation des données ; développement des interactions avec les communautés grâce à une communication plus pertinente et ciblée ; gain en productivité des équipes en interne grâce à la mise à disposition d’outils modernes, simples et automatisés ; augmentation des recettes grâce à une diversification des activités commerciales et à une meilleure valorisation du patrimoine data…

Mais encore faut-il prendre les sujets par le bon bout et déployer les solutions adéquates pour réussir à atteindre tous ses objectifs. Intégrateur de solutions Microsoft, Talent Business Solutions s’impose progressivement comme l’acteur de référence, accompagnant de plus en plus d’organisations hexagonales dans leur transformation numérique.

« Notre expérience nous a permis d’identifier qu’une organisation sportive ou événementielle fonctionne comme une entreprise classique mais avec des enjeux et un quotidien différents » nous explique Arthur Stock, Customer Success Manager chez Talent Business Solutions. « L’avantage concurrentiel de nos solutions liées à Microsoft est notre approche tout en un permettant de gérer tous les flux de fonctionnement des organisations. Par exemple, dans l’univers B2B, cela va de la prise de lead à la conversion client, en passant par l’établissement du devis, la facturation, la signature électronique… » poursuit Arthur Stock.

« Notre expérience en termes de projets avec des entreprises de divers domaines nous permet de nous adapter rapidement et de comprendre le fonctionnement des organisations sportives pour ensuite appliquer notre savoir-faire pour implémenter leurs process dans l’écosystème Microsoft » avance Julien Pautot, Directeur de Projet chez Talent Business Solutions.

Talent Business Solutions a regroupé ses différentes solutions à destination des organisations sportives en 5 grandes catégories : digital, expérience client, ticketing, gestion commerciale et merchandising. Les sujets en lien avec l’implémentation d’une solution SSO (ndlr : single sign-on) ou encore la mise en place d’un outil CRM constituent souvent la première étape d’une collaboration entre Talent Business Solutions et une entreprise du secteur du sport et de l’événementiel.

« Le CRM est traditionnellement la porte d’entrée du fait de notre maitrise et souplesse de réalisation » note Arthur Stock. « Mais on conduit aussi des projets plus ambitieux et globaux dans le sport qui peuvent couvrir la refonte du système comptable et de facturation ou encore le remplacement d’une billetterie, qu’elle soit grand public ou VIP » complète ce dernier.

Du côté du Metz Handball, club collaborant avec Talent Business Solutions depuis 2021, la billetterie a effectivement été le premier sujet de discussion. « A mon arrivée au club, j’ai constaté que notre outil de billetterie n’était plus adapté à notre environnement. Et en échangeant avec les équipes en interne, on a vite acté qu’il fallait aller plus loin que l’implémentation d’une nouvelle billetterie. On voulait une billetterie interconnectée à un outil CRM pour gagner en efficacité sur les sujets marketing et de fan expérience » nous précise Grégory Muller, Directeur Opérationnel du Metz Handball.

« Aujourd’hui, en collaborant avec Talent Business Solutions, on a un seul et même interlocuteur pour les sujets en lien avec notre billetterie, le CRM, nos boutiques… C’est la force de ce choix » poursuit le Directeur Opérationnel des Dragonnes.

Talent Business Solutions : une qualité d’accompagnement louée par les professionnels du secteur

Pour réussir sa percée dans le sport et l’événementiel, Talent Business Solutions, à travers notamment sa division Sport Business Solutions, a mis en place en interne une organisation rompue aux spécificités de ces secteurs. Trois pôles distincts ont ainsi été constitués pour répondre au cycle de vie d’une collaboration : une équipe Sales qui qualifie et répond aux besoins des clients ; une équipe Run qui gère les projets et l’opérationnel et une équipe Build qui gère l’édition des solutions TBS autour de la billetterie.

Une expertise et un fonctionnement qui convainquent de plus en plus d’organisations de faire confiance à Talent Business Solutions. De nombreux clubs à l’image du Paris Saint-Germain, de l’Olympique de Marseille, du RC Strasbourg Alsace, du RC Lens, du Paris FC, du FC Metz ou encore du SLUC Nancy Basket ont confié tout ou partie de leurs projets digitaux à Talent Business Solutions.

« Talent Business Solutions travaille également avec des organisations dans l’événementiel comme des musées et des zoos » précise Arthur Stock. « Depuis le lancement de notre offre spécialisation, l’ensemble de nos clubs et partenaires sont toujours clients chez Talent Business Solutions. Cela démontre notre volonté de construire des relations et partenariats sur le long terme » corrobore Julien Pautot.

Certains clubs n’hésitent pas à étoffer leur collaboration à l’image du Metz Handball. « En cette saison 2024-25, on a étendu notre collaboration avec Talent Business Solutions aux activités de merchandising. Nous avons intégré un outil boutique : il s’agit d’une solution complète qui nous sert aussi de logiciel de caisse et de gestion des stocks. A terme, cette solution sera connectée à notre billetterie et CRM et cela nous permettra d’obtenir une vision à 360° du comportement de nos fans et clients » décrypte Grégory Muller.

Outre la pertinence des solutions proposées, la qualité de l’accompagnement est un autre axe fort de Talent Business Solutions. « Lors de la mise en place de nos solutions, un accompagnement est toujours prévu avec des formations et des workshops post démarrage. Ensuite, nous prévoyons des points à fréquence régulière tout au long de l’année pour ajuster le fonctionnement du club en termes de process et adresser les nouveaux besoins liés à la trajectoire digitale de l’organisation » décrypte Arthur Stock.

Talent Business Solutions a d’ailleurs reçu ces derniers mois plusieurs distinctions saluant sa qualité d’accompagnement. L’entreprise a été désignée en 2024 « Meilleur Partenaire de l’Année » concernant les PME par Microsoft. Talent Business Solutions a également reçu le Prix de la Relation Client lors de la dernière édition du Forum de la Billetterie.

Collaborer avec Talent Business Solutions, c’est avoir un coup d’avance

Dans son travail d’accompagnement des organisations sportives dans leur transition digitale, Talent Business Solutions n’oublie pas les enjeux de sécurité. Un sujet qui, jusqu’à présent, n’a pas toujours constitué une priorité auprès des acteurs du sport et de l’événementiel. Mais la donne devrait évoluer en raison de l’augmentation des risques. « C’est un des thèmes sur lesquels Microsoft investit le plus ces dernières années. Nous avons développé une offre CyberProtect 365 pour une sécurité tout-en-un » nous indique Julien Pautot.

Par ailleurs, grâce à son expertise multisectorielle et sa maitrise de l’environnement Microsoft, Talent Business Solutions est en capacité d’orienter au mieux les organisations sportives et de l’événementiel dans leur stratégie d’innovation, notamment en matière d’utilisation de l’IA. Talent Business Solutions est ainsi l’acteur idoine pour implémenter la suite Copilot au sein de l’écosystème des acteurs du sport.

« Nous travaillons déjà sur des use cases dédiées au monde du sport et de l’évènementiel. Microsoft a référencé Talent Business Solutions en tant que Copilot Jumpstart, ce qui signifie que nous faisons partie des quelques partenaires à la pointe de l’innovation » conclut Julien Pautot. De quoi renforcer un peu plus l’intérêt des acteurs du sport et de l’événementiel pour les solutions proposées par Talent Business Solutions…

Cet article a été rédigé par les équipes rédactionnelles d’Ecofoot en collaboration avec Talent Business Solutions. Pour aller plus loin sur le sujet, n’hésitez pas à consulter le site de Sport Business Solutions, plateforme regroupant les différentes solutions de TBS à destination des organisations sportives.

