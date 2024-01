Neptunes de Nantes : le modèle à mission au cœur de la stratégie de développement

Par

Cultivant les singularités depuis son rachat par le groupe Réalités, le club des Neptunes de Nantes a enclenché une solide croissance de ses activités issues des partenariats privés en capitalisant sur un positionnement affirmé. Une stratégie qui pourrait servir de modèle pour les clubs féminins professionnels hexagonaux. Décryptage.

Neptune favorise ceux qui osent. La devise si chère aux Nantais n’a sans doute jamais été aussi bien incarnée par les… Neptunes de Nantes. En prenant soin de féminiser la divinité romaine dans son nouveau logo adopté en 2021, le club nantais de Ligue Butagaz Energie a immédiatement affiché la couleur : celle de porter un projet social et sociétal en promouvant l’égalité des chances et les valeurs de parité à travers ses activités.

Une ambition que le club a souhaité infuser à toutes les composantes de son écosystème en devenant l’un des premiers clubs à mission du sport français via l’inscription d’une raison d’être et de 6 objectifs orientés autour de la place de la femme dans la société et des enjeux environnementaux dans ses statuts. Une démarche engagée qui constitue aujourd’hui un réel atout dans la stratégie de développement du club.

« Au-delà d’être le seul représentant du sport professionnel féminin à Nantes, notre utilité sociale sur le territoire est très bien identifiée. Les entreprises connaissent désormais notre engagement sur les questions en lien avec l’égalité entre les femmes et les hommes » nous précise Pierre Peltier, Manager Commercial des Neptunes de Nantes.

Un engagement qui aide le club nantais à attirer les entreprises dans son giron. « Les partenaires ne s’associent plus à un club seulement pour boire une coupe de champagne en bord de terrain. Les entreprises sont en quête de sens à travers leurs investissements dans le sport. Elles cherchent à fédérer leurs collaborateurs, leurs clients ou encore leurs fournisseurs via les partenariats dans le sport. En parallèle, de nombreuses entreprises se sont saisies de la question de l’égalité femmes/hommes. Elles travaillent activement sur ce sujet dans leur propre organisation. En s’associant aux Neptunes de Nantes, elles donnent une dimension supplémentaire à leurs propres engagements » complète Pierre Peltier.

« Notre utilité sociale sur le territoire est très bien identifiée » Pierre Peltier – Manager Commercial – Neptunes de Nantes

En plus des engagements du quotidien pour satisfaire sa raison d’être, les Neptunes de Nantes organisent régulièrement de grands événements visant à renforcer la visibilité du sport au féminin de haut niveau. Ce fut le cas notamment l’an dernier avec la conférence sur le sport au féminin organisée à la Cité des Congrès de Nantes en collaboration avec le Think Tank Sport & Citoyenneté. « On avait réuni plus de 300 personnes lors de cet événement. A cette occasion, La Ministre des Sport avait pris la parole en visioconférence depuis Paris » nous précise Pierre Peltier.

Neptunes de Nantes : quelle organisation pour développer les activités B2B ?

Le fort engagement pour certaines questions sociétales et écologiques ne constitue pas la seule spécificité des Neptunes.

Neptunes de Nantes : le modèle à mission au cœur de la stratégie de développement