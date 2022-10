La NFL, as des droits TV ?

Par

En mars 2021, la nouvelle avait fait l’effet d’une bombe : la NFL venait de vendre une partie de ses droits TV nationaux pour la période 2023-2033 pour un total d’environ 110 milliards de dollars. Ces nouveaux contrats avec CBS, ESPN, Fox, NBC et Amazon vont rapporter 10 milliards par an sur 11 saisons. Des chiffres qui donnent le tournis et qui représenteraient le double de ce que touche actuellement la ligue de football américain pour les mêmes droits, alors même que le marché européen semble atteindre un plateau.

Difficile de ne pas multiplier les comparaisons entre la NFL et “nos” ligues de football qui, prises individuellement, ne font pas le poids. Même en comptant les droits internationaux, la Premier League s’attend à générer autour de 3,5 milliards de livres par saison en 2022-25. L’UEFA espère recevoir plus de 4,5 milliards d’euros par an en droits TV et sponsoring sur le cycle 2024-27 pour l’ensemble de ses compétitions de clubs. Et ça n’est pas fini : la NFL a encore des lots à vendre dont son Sunday Ticket, le total par saison devrait ainsi atteindre les 12 milliards de dollars.

De tels montants alimentent logiquement les fantasmes de certains dirigeants européens. Andrea Agnelli ne ratait jamais une occasion de comparer la Ligue des champions à la NFL lorsqu’il était président de l’ECA de 2017 à 2021. Florentino Pérez, son nouvel allié, s’en donne lui aussi à cœur joie… tout comme Nasser Al-Khelaifi, pourtant opposé aux deux premiers dans l’affaire de la Super Ligue. Dans la bouche de ces trois présidents, un même discours : les Américains font beaucoup mieux que les Européens quand il s’agit d’organiser et de commercialiser leurs compétitions sportives, nous devons copier quelque chose dans leur modèle.

Quelques calculs permettent cependant de relativiser cet écart. Tout d’abord, et contrairement à ce que laisse entendre Florentino Pérez ces dernières semaines, le football européen génère toujours nettement plus de revenus que le football américain. Certes, la NFL écrase la concurrence lorsque l’on compare les ligues entre elles. Mais dès qu’on se place à l’échelle du sport, l’histoire est différente : la NFL est la seule compétition majeure de football américain, tandis que plusieurs ligues européennes de football génèrent plusieurs milliards chacune en droits TV. Selon les estimations de Sport Business Consulting, le “soccer” devrait générer 21,8 milliards de dollars en droits TV en 2024, contre 13,7 pour le football américain… lui-même loin devant le basketball qui arrive troisième avec 4,5 milliards en attendant le renouvellement des droits de la NBA.

On entend parfois que cette comparaison a peu de sens car il se joue beaucoup plus de matchs de football européen que de football américain chaque année, et donc que la NFL serait plus efficace commercialement. Notons un paradoxe : si on suit ce raisonnement, copier le modèle américain en concentrant l’élite et la valeur au sein d’une super compétition devrait faire chuter les revenus du football puisque le nombre de matchs de haut niveau serait réduit. L’argument est pourtant souvent avancé par les partisans d’une Super Ligue. En réalité, la différence entre les deux modèles tient plus à la répartition des richesses qu’au total qu’ils peuvent générer : le football américain professionnel n’existe presque pas en dehors de 29 villes, 22 États n’étant représentés par aucune équipe. La concentration de clubs de Premier League sur le territoire anglais est environ 50 fois plus élevée que celle de clubs de NFL aux États-Unis.