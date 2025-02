Comment la FFFA compte augmenter son nombre de licenciés ?

Par

Sous l’impulsion de son nouveau président, Frédéric Paquet, la Fédération Française de Football Américain, qui administre également la pratique du flag football et du cheerleading, met en place un plan d’action visant à fortement développer la pratique de ses différentes disciplines dans l’Hexagone. Décryptage.

« On a replacé le recrutement de jeunes licenciés parmi les principales priorités dans le développement de nos disciplines. Jusqu’à présent, on avait trop tendance à se concentrer sur la pratique senior. » C’est en ces termes que Frédéric Paquet, nouvellement élu à la tête de la Fédération Française de Football Américain, évoque la nouvelle top priorité fixée dans la feuille de route de sa fédération, avec la qualification des équipes de France de flag football pour les Jeux Olympiques de 2028.

Pour favoriser le recrutement de jeunes licenciés au sein des 250 clubs répartis aux quatre coins de l’Hexagone, la FFFA a déjà pris un certain nombre de mesures dont notamment un réaménagement des calendriers. Alors que les saisons démarraient jusqu’à présent en janvier, la FFFA a décidé de faire débuter les compétitions de D3 et des équipes de jeunes plus tôt, dès la mi-octobre, à compter du prochain exercice. « En raison de la culture américaine, on avait tendance à jouer uniquement sur 6 mois. Mais, en Europe, on a plutôt l’habitude de pratiquer sa discipline de septembre jusqu’au mois de mai minimum. Nous avons ainsi pris un certain nombre de mesures pour rallonger les saisons mais aussi… raccourcir les distances. Car les données économiques font aussi partie intégrante de nos réflexions » souligne Frédéric Paquet.

Toujours dans cette volonté d’attirer les jeunes dans les clubs, la FFFA a pris soin de relancer ses programmes de formation pour disposer de plus d’éducateurs et cherche aussi à mieux structurer ses ligues pour pouvoir être au plus près des problématiques de terrain et mieux accompagner les clubs dans leur développement. « On ne peut pas développer une activité en centralisant toutes les décisions depuis notre siège social. Il faut renforcer notre présence au niveau local. On souhaite disposer à terme dans chacune de nos ligues d’un conseiller technique salarié à plein temps » nous décrit Frédéric Paquet.

Vers une hausse de la médiatisation des différentes disciplines ?

A ce jour, la Fédération Française de Football Américain compte environ 30 000 licenciés. Un chiffre qui s'est stabilisé ces dernières années mais qui ne satisfait pas pleinement la nouvelle direction de la fédération.

