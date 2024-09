Vers une ruée des fonds de Private Equity sur les franchises de NFL ?

Par

Fin août, le Board de la NFL a voté en faveur de l’entrée des fonds de Private Equity au capital de ses franchises. Même si d’importantes restrictions ont accompagné cette décision, plusieurs fonds déjà implantés dans le sport pourraient prochainement prendre des participations dans les grands noms de la discipline. De quoi entraîner des répercussions sur les investissements dans le sport européen ? Eclairage.

Plus de 10 Mds$. C’est la valorisation atteinte par les Dallas Cowboys selon la dernière étude produite par Sportico. Pour la première fois dans l’histoire, une franchise de sport US dépasse cette barre symbolique. Une évolution qui illustre la bonne santé financière de la discipline mais qui engendre aussi son lot de complexités.

En effet, face à la hausse incessante des valorisations, combinée aux règles très restrictives en matière de détention du capital, les propriétaires des différentes franchises peuvent rencontrer plus de difficultés à vendre leurs actions. Une problématique qui a dernièrement motivé le Board de la NFL à voter en faveur de l’entrée des fonds de Private Equity au capital des franchises. La NFL est la dernière grande ligue nord-américaine à prendre une telle décision. La MLB avait été la première à emprunter cette voie dès 2019 suivie de la NBA, de la NHL et enfin de la MLS.

« Cette décision s’explique principalement par la nécessité pour la NFL d’offrir des solutions de liquidité aux investisseurs minoritaires de ses franchises. Les valorisations des franchises de NFL augmentent de façon continue depuis de nombreuses années : les Washington Commanders ont par exemple été vendus pour plus de 6 milliards de dollars (5,5 Mds€) l’année dernière à Josh Harris » nous explique Achille de Rauglaudre, Investisseur dans le secteur du sport. « La hausse des valorisations limite mécaniquement le pool d’investisseurs privés ayant les ressources financières permettant d’acquérir ne serait-ce que 5% ou 10% d’une franchise. D’où le besoin de s’ouvrir à des investisseurs institutionnels pouvant acquérir des parts minoritaires et débloquer la situation des investisseurs actuels qui souhaiteraient sortir et rentabiliser leurs investissements » poursuit notre expert.

D’importants garde-fous mis en place

Lors du vote organisé le 27 août dernier, 31 des 32 propriétaires se sont prononcés en faveur d’un changement des règles pour permettre aux fonds de Private Equity de prendre des participations au capital des clubs. Une décision qui ne souffre donc de quasiment aucune contestation.

Toutefois, cette décision s’accompagne d’un lot de restrictions encadrant précisément le champ d’action des fonds. Ces derniers ne pourront, dans un premier temps du moins, détenir une participation supérieure à 10% du capital ni inférieure à 3%. Ils devront également détenir leurs titres durant 6 ans minimum. Enfin, les fonds ne pourront participer aux différents organes de gouvernance des franchises.

« La restriction principale est celle de la liste des fonds officiellement autorisés à investir, n’incluant pour l’instant que 3 fonds seuls (Arctos, Ares et Sixth Street) et un consortium d’investissement regroupant plusieurs fonds (Blackstone, Carlyle, CVC, Dynasty Equity et Ludis) » souligne Achille de Rauglaudre. Aucun fonds souverain ni fonds de pension n’est à ce jour autorisé à prendre des participations dans les franchises de football américain.

Ce cadre très strict convaincra-t-il tout de même certains fonds d’investir dans des franchises de NFL ? « Pour les fonds sélectionnés, l’absence de voix dans la gouvernance ou de rôle opérationnel ne sera pas un frein à l’investissement dans la mesure où il s’agit principalement d’un investissement financier. Et c’est l’un des plus sûrs de l’écosystème du sport professionnel, les 32 franchises étant rentables et en croissance » analyse Achille de Rauglaudre.

Quelles conséquences pour le football européen ?

Selon les informations recueillies par les différents médias anglo-saxons, plusieurs fonds sélectionnés par le Board de la NFL travailleraient déjà sur certains dossiers. Une entrée de Sixth Street au capital des Dallas Cowboys est d’ailleurs régulièrement évoquée du fait des liens entre le fonds, notamment actionnaire majoritaire de Legends, et le propriétaire Jerry Jones, également Co-Fondateur de l’agence spécialisée dans les expériences haut-de-gamme dans le sport. « Certains fonds retenus par la NFL sont probablement déjà en train de travailler sur des processus d’acquisition » nous confirme Achille de Rauglaudre. Selon de premières études, ce premier assouplissement des règles envers les fonds de Private Equity pourrait générer entre 12 et 15 Mds$ (13,5 Mds€) de transactions lors des prochaines saisons.

« Rien n’indique que l’ouverture du capital des franchises de NFL freine les investissements dans le football européen dans la mesure où il s’agit de thèses distinctes et de profils de risques différents » Achille de Rauglaudre – Investisseur dans le secteur du sport

A noter que, parmi les fonds retenus, bon nombre d’entre eux ont déjà opéré des investissements dans le football européen, discipline au sein de laquelle les règles sont beaucoup moins restrictives en matière de détention du capital des différents clubs. C’est le cas par exemple d’Arctos qui a dernièrement pris des participations au sein de Liverpool FC ou encore du Paris Saint-Germain mais aussi d’Ares, présent au capital de l’Atletico de Madrid depuis 2021.

Ce changement de règles au sein de la NFL peut-il entrainer une baisse des investissements des fonds de Private Equity dans le football européen ? « Rien n’indique que l’ouverture du capital des franchises de NFL freine les investissements dans le football européen dans la mesure où il s’agit de thèses distinctes et de profils de risques différents. Cela valide en revanche l’attractivité du sport professionnel comme nouvelle classe d’actifs toujours plus présente dans les fonds de private equity et de crédit » conclut Achille de Rauglaudre. Dossier à suivre…

