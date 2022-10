Nosotros, passeur décisif de bonnes pratiques

Par

A travers les formations en ligne proposées sur sa plateforme et l’organisation de conférences, Nosotros a créé un écosystème réunissant différents acteurs du football et du monde universitaire autour d’idées innovantes relatives à l’analyse du jeu, le développement du talent ou encore la psychologie du sport. Des sujets qui ne cessent de gagner en influence au sein du ballon rond. Décryptage.

Identifier et favoriser la diffusion d’idées pertinentes sur le football afin de les rendre accessibles au plus grand nombre est l’un des mantras d’Alilou Issa, Co-Fondateur de Nosotros. Entreprise créée en 2019, elle a pour principales activités le développement de modules de formation à destination des entraineurs de football ainsi que l’organisation de conférences. Avec la volonté d’associer théorie et pratique au cœur de la réflexion sur l’évolution du jeu. « Avant de démarrer l’aventure NOSOTROS, j’ai été l’un des co-fondateurs de GOALTIME Football (ndlr : entreprise spécialisée dans la collecte de data pour les clubs semi-professionnels et amateurs). J’ai également accumulé plus de 10 ans d’expérience dans le digital, secteur dans lequel j’ai travaillé sur des stratégies d’acquisition et de conversion en agence ou pour des annonceurs. J’ai donc développé une grande ouverture d’esprit, une forte appétence pour la data et les processus robustes » nous confie ainsi Alilou Issa.

Alors que ce dernier a beaucoup étudié le football pour le développement de Goaltime, deux événements fondateurs vont l’encourager à lancer l’aventure Nosotros. En 2016, il a la chance de passer une semaine au cœur des installations du FC Barcelone, en compagnie de son (futur) associé Olivier Alberola, pour étudier de l’intérieur le fonctionnement du club catalan. « J’y ai alors découvert un autre monde, une approche du football que je n’imaginais pas. Sur les idées, la méthodologie, l’implémentation… le FC Barcelone est très méthodique dans son fonctionnement. Je n’avais jamais vu une telle approche auparavant » nous raconte Alilou Issa.

De cette expérience est d’ailleurs tiré le nom de la société, Nosotros. « Lors de notre visite, à chaque fois qu’on échangeait avec un éducateur ou un collaborateur du club, un mot revenait systématiquement : « nosotros » ! On ressentait alors un attachement à une idée commune, une adhésion à un projet de club. C’était irradiant » nous précise Alilou Issa. « Cette expérience nous a marqués au fer rouge. On a alors opté pour ce nom « Nosotros » lors du lancement de l’entreprise, en référence à ce séjour à Barcelone. Nous sommes conscients que nous n’avons pas suivi une logique marketing pour choisir notre nom. Si on avait organisé un brainstorm, on nous aurait sûrement recommandé d’en changer (rires) ! Mais il incarne parfaitement notre philosophie » complète ainsi le co-fondateur de Nosotros.

Deuxième événement fondateur : l’organisation d’une première conférence sur le jeu de position en octobre 2018 à l’Université Sorbonne Paris-Nord au sein de laquelle trois techniciens ibériques – Mario Enguídanos, Enric Soriano et Mikel Etxarri – livrent leur vision tactique de la discipline. Une conférence qui connait un grand succès et qui finit par convaincre Alilou Issa et Olivier Alberola de lancer leurs activités événementielles autour du football.

Suite à cette première expérience réussie, deux autres conférences seront organisées à l’Université Sorbonne Paris-Nord dont l’une d’entre elles spécifiquement centrée sur le modèle de formation mis en place par Villarreal CF. Des événements qui attirent bon nombre d’entraineurs et d’éducateurs évoluant au niveau professionnel ou amateur mais aussi des directeurs sportifs, des scouts, des journalistes ou encore des préparateurs physiques.

Si le football ibérique – notamment catalan et basque – a beaucoup inspiré les deux co-fondateurs lors du lancement des activités de Nosotros ; ils ne souhaitent pas exclusivement véhiculer des idées venues d’Espagne. « Etant donné notre nom, on peut penser que nous sommes essentiellement tournés vers l’Espagne mais ce n’est pas le cas. Nous sommes surtout tournés vers la compétence ! Nous essayons de nous entourer des meilleurs techniciens et universitaires, qu’ils soient allemands, anglais, italiens, danois et bien sûr français. Par exemple, une des pierres angulaires de notre projet est notre collaboration avec Jean-Francis Gréhaigne, professeur des Universités honoraire en STAPS et l’un des chercheurs en football, les plus reconnus. Il a énormément écrit sur les aspects théoriques du football. D’ailleurs, on ne le dit pas assez souvent, mais de nombreuses idées mises en application par nos voisins ont été théorisées ou développée en France, notamment dans des clubs comme le FC Nantes par exemple » explique alors Alilou Issa.