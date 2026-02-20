OL Lyonnes, la stratégie Social Media d’un géant du football féminin

Par

Alors que le club réunit déjà de très importantes communautés sur les réseaux sociaux, OL Lyonnes ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Il nourrit de beaux projets pour continuer à développer ses audiences sur les plateformes digitales et, indirectement, renforcer son modèle économique. Eclairage.

« A travers les réseaux sociaux, nous manifestons la volonté de faire rayonner notre marque à différentes échelles géographiques. » Voilà comment Adeline Houzet, Chief Revenue Officer OL Lyonnes, nous introduit le principal objectif poursuivi par le (large) leader d’Arkema Première Ligue sur les réseaux sociaux.

Un défi qui n’est pas si simple à relever. Bien que bénéficiant du plus beau palmarès du football français et européen, le club lyonnais a complètement changé d’identité au mois de mai dernier, en adoptant sa nouvelle appellation et son nouveau logo, dernière étape de sa scission avec la section professionnelle masculine. D’où la nécessité de s’appuyer sur les réseaux sociaux pour développer la notoriété de la marque OL Lyonnes.

« En premier lieu, on veut faire rayonner notre marque au niveau local. Il faut impérativement aller chercher cette cible pour asseoir notre ancrage territorial et développer nos activités en jour de match. Mais on souhaite aussi développer notre empreinte à l’échelle nationale et internationale. OL Lyonnes fait partie des plus grandes équipes du football féminin international. C’est le sens du projet porté par notre présidente » nous décrit Adeline Houzet.

Via les réseaux sociaux, le club lyonnais affiche aussi sa volonté de conquérir de nouveaux publics. « Il faut parvenir à rayonner plus largement en s’adressant à des personnes qui peuvent être, à première vue, plus éloignées du football féminin » poursuit Adeline Houzet.

En matière de communautés, OL Lyonnes dispose déjà de l’une des… plus importantes communautés du sport tricolore. Toutes plateformes confondues, le club recense plus de 1,3 million de followers. « Le but est bien entendu de recruter de nouveaux followers mais aussi et surtout de les fidéliser. Nous sommes dans une approche à long terme » explique Adeline Houzet.

Une organisation en capacité de répondre à des objectifs élevés

OL Lyonnes, la stratégie Social Media d’un géant du football féminin