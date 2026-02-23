PE Betremieux (BOOST) : « L’expertise métier passe avant la passion »

D’ordinaire, les clubs professionnels et autres organisations sportives ont peu l’habitude de solliciter des cabinets de chasseurs de tête pour les accompagner dans le recrutement de nouveaux profils, y compris pour les fonctions support. Mais la donne commence progressivement à évoluer avec la nécessité de cibler de plus en plus fréquemment des talents aux compétences pointues. Paul-Edmond Betremieux, Co-Fondateur de BOOST, revient sur l’intérêt de s’appuyer sur l’aide d’un cabinet pour réussir ses recrutements.
Dans quelles circonstances les organisations sportives sollicitent-elles BOOST pour un recrutement ?
Il y a 3 grands cas de figure dans lesquels les organisations du monde du sport font appel à nous :
Un recrutement à mener de manière confidentielle. L’approche proactive de profils fait vraiment partie de notre culture et nos clients savent que nous n’allons pas attendre que les bons profils viennent à nous mais que nous allons réellement aller les chercher, et pas que dans l’univers du sport d’ailleurs.
Un recrutement qui a déjà été lancé et n’a pas permis de rencontrer la bonne personne : nous intervenons souvent après l’échec d’un premier processus, lorsque les organisations ont testé par elles-mêmes et se rendent compte qu’il va falloir aller chercher une personne déjà en poste, avec des attentes bien précises. Là encore, c’est notre approche de la chasse de tête, appliquée à tous les niveaux de séniorité, qui séduit
Et enfin lorsqu’il y a tout simplement trop de recrutements à lancer en parallèle, ou bien des ressources insuffisantes pour les gérer. Dans ces cas-là, nous devenons un vrai soutien opérationnel, avec une approche souvent fondée sur le temps dédié à la mission. On parle alors de RPO pour Recruitment Process Outsourcing.
Pour certains types de poste, conseillez-vous aux organisations sportives d’élargir leur scope en s’intéressant à des profils provenant d’autres secteurs d’activité ?
Oui et c’est souvent le cas ! Nous sommes convaincus que l’expertise métier passe avant la passion et qu’une personne avec d’excellentes aptitudes commerciales et un fort intérêt personnel pour le sport peut performer dans notre industrie, même si elle n’y évolue pas encore.
Nous privilégions les secteurs et entreprises culturellement proches de l’industrie du sport (entertainment, évènementiel, média) et les secteurs reconnus pour être de bonnes écoles de formation comme la grande consommation pour les métiers de commerciaux ou de marketing.
Sur les métiers en tension en particulier, il est crucial de s’ouvrir à d’autres secteurs en mettant l’expertise métier comme 1er critère de recrutement et en valorisant les compétences transférables.
Est-il possible d’associer un ROI derrière un recrutement ? De quelle manière ?