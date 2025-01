Par

Mécanisme de solidarité introduit au milieu des années 2000, le versement des Parachute Payments crée désormais une importante distorsion de concurrence au sein du Sky Bet Championship (D2 anglaise). Une évolution qui a tendance à fermer petit à petit l’accès à la Premier League.

Vu de France, on ne mesure sans doute pas la portée de l’exploit réalisé l’an dernier par Ipswich Town. A peine de retour en Championship, le club supporté par l’artiste Ed Sheeran – dont il est désormais actionnaire minoritaire – est parvenu à terminer au deuxième rang de la saison régulière et, in-fine, à être promu en Premier League, 22 ans après son dernier passage dans l’élite du football anglais.

Une promotion qui apporte de la nouveauté dans un championnat qui en manquait cruellement ces derniers temps. En effet, au cours des dernières saisons, l’élite du football anglais avait tendance à accueillir exclusivement d’anciens (récents) relégués. C’est le cas notamment des deux autres compagnons d’Ipswich en cet exercice 2024-25 à savoir Leicester City et Southampton FC. Et l’an prochain, la nouveauté risque de se faire à nouveau désirer avec actuellement 3 clubs récemment relégués – Leeds United, Burnley FC et Sheffield United – occupant les premières places du classement.

Une distorsion de concurrence importante entre les relégués de Premier League et les autres clubs de Championship

Les Parachute Payments, une manière de fermer l’accès à la Premier League ?