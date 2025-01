Comment JumpStart Studio accélère son développement commercial ?

Par

La jeune agence de content marketing, JumpStart Studio, ne cesse de renforcer ses activités en séduisant de plus en plus de (grands) noms du sport français. Un développement que l’agence lyonnaise doit aux succès de ses collaborations mais aussi à une bonne structuration de son organisation pour soutenir son développement.

Transgresser les normes pour être plus impactant : voilà une définition de l’audace qui plairait parfaitement au philosophe allemand Friedrich Nietzsche. Et c’est sans doute cet état d’esprit qui a convaincu plusieurs grands noms du sport français de s’adjoindre les services de JumpStart Studio à l’image de la FFT ou encore de la Ligue Nationale de Handball. Cette dernière obtient d’ailleurs d’excellents résultats sur les réseaux sociaux depuis le début de sa collaboration avec l’agence lyonnaise, particulièrement sur TikTok.

Mais quel est le secret de JumpStart Studio pour séduire les grands acteurs du sport français ? « Quand j’ai vu l’appel à candidature de la Ligue Nationale de Handball, j’étais tout seul à l’agence et je venais de prendre la décision de faire appel à mon premier alternant pour développer plus rapidement les activités. J’ai beaucoup travaillé sur le dossier, j’y ai mis beaucoup de cœur et de passion et ça a fonctionné » nous explique Jordan Simon-Chopard, Gérant-Fondateur de JumpStart Studio.

« C’est un peu la même chose pour la Fédération Française de Tennis, nous avons vu cet appel d’offres en ligne un peu par hasard. En tant que grand passionné de tennis, nous y avons mis tous nos efforts pour une réponse de qualité et ça a fonctionné également. Je n’ai pas de recette précise à communiquer mais je pense que le fait de faire ressentir notre motivation et notre passion est clé pour la réussite de ce genre de consultations » poursuit le dirigeant de l’agence.

Dans cet univers extrêmement concurrentiel, JumpStart Studio a néanmoins quelques arguments à faire valoir pour convaincre les propriétés sportives de faire confiance à l’agence. « On mise beaucoup sur notre réactivité, la qualité de nos productions, nous mettons un point d’honneur à être à un prix qui nous semble juste et nous travaillons avec transparence et honnêteté. Nous voulons construire des collaborations sur le long terme avec nos clients donc nous misons également sur l’aspect humain en essayant de transmettre une bonne dynamique dès les premiers échanges » avance ainsi Jordan Simon-Chopard.

La force du réseau pour continuer à grandir

Pour poursuivre la croissance des activités de l'agence, JumpStart Studio mise en priorité sur le développement de ses réseaux en n'hésitant pas à adhérer à différents clubs d'affaires ou organisations professionnelles.

