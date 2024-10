Dans quelle mesure l’adidas arena contribue-t-elle au décollage du Paris Basketball ?

Par

Inaugurée au mois de février dernier, le Paris Basketball va disputer sa première saison complète à l’adidas arena en cet exercice 2024-25. Une nouvelle infrastructure qui permet déjà au jeune club parisien de récolter les premiers fruits de son gros travail marketing et de structuration entamé lors des saisons précédentes. Décryptage.

8 000 : c’est le nombre de spectateurs présents à l’adidas arena pour assister vendredi dernier à la première rencontre du Paris Basketball de son histoire en EuroLeague. Pour l’occasion, les hommes de Tiago Splitter avaient fait salle comble. Une performance que le Paris Basketball ne reproduit pas uniquement à l’occasion des grandes soirées européennes puisqu’il est déjà parvenu à remplir à plusieurs reprises sa nouvelle arena depuis son inauguration en février dernier, y compris en Betclic Elite.

« Déplacer régulièrement 8 000 personnes pour venir voir du basket à Paris, c’est une belle performance » souligne d’ailleurs Julien Jalouzet, Chief Marketing Officer du Paris Basketball, lors d’une intervention à Think Sport 2024, événement organisé la semaine dernière par News Tank Sport. Surtout pour un club aussi jeune, né en 2018, et qui jouait régulièrement devant moins de 1 000 spectateurs lors de sa première saison en PRO B à la Halle Carpentier. Depuis l’inauguration de l’adidas arena, le Paris Basketball affiche une affluence moyenne se situant entre 5 000 et 6 000 spectateurs.

Ce changement de dimension à marche forcée est dû à la montée en puissance sportive du Paris Basketball – vainqueur notamment de la Leaders Cup et de l’EuroCup l’an dernier tout en atteignant la finale de Betclic Elite – mais aussi à l’intense travail de structuration au sein du club notamment en matière de positionnement marketing. « Le Paris Basketball a une identité très urbaine. Et c’est un positionnement qui n’a pas été préempté par les autres grandes franchises de sport de la capitale, que cela soit en football, en rugby ou en handball » analyse Julien Jalouzet. Un positionnement qui est d’ailleurs assumé dans tous les choix stratégiques pris par le club, que cela soit au niveau de la direction artistique, de la politique de communication ou encore dans la sélection les célébrités conviées en jour de match, souvent issues du milieu du hip-hop.

Mais la livraison de l’adidas arena, enceinte ultramoderne de 8 000 places propriété de la Ville de Paris, dont l’éclosion du projet a été facilitée par l’organisation des JOP de Paris de 2024, a bien sûr constitué un game changer dans le décollage du Paris Basketball. « Grâce aux Jeux Olympiques, on dispose d’un outil tout neuf, très bien situé par rapport au projet du club, à Porte de la Chapelle. C’est l’équipement parfait pour donner vie à notre projet. On ne pouvait pas rêver mieux » résume Julien Jalouzet.

Quels sont les objectifs de chiffre d’affaires du Paris Basketball en cet exercice 2024-25 ?

Néanmoins, il ne suffit pas d'exploiter un nouvel équipement ultra-moderne pour le remplir automatiquement. Contenu réservé aux abonnés Pour lire l'intégralité de cet article, abonnez-vous ou connectez-vous. Déjà abonné ? Se connecter

Dans quelle mesure l’adidas arena contribue-t-elle au décollage du Paris Basketball ?