Comment l’AS Saint-Etienne développe ses activités de billetterie B2C ?

Par

Au cours des derniers mois, l’AS Saint-Etienne a multiplié les initiatives concernant sa stratégie de billetterie afin d’augmenter le taux de remplissage à Geoffroy-Guichard et de développer ses revenus B2C en jour de match. Des initiatives qui permettent d’attirer de nouveaux publics tout en préservant l’ambiance mythique du Chaudron. Eclairage.

Plus de 20 000 : c’est le seuil d’abonnés franchi pour la première fois de son histoire par l’AS Saint-Etienne en cette saison 2024-25. Certes, le club stéphanois a pu s’appuyer sur un contexte très favorable pour réussir cette prouesse. Outre la montée en Ligue 1 arrachée à l’issue d’une saison épique et d’un barrage retour à fortes émotions à Metz, le club a aussi pu compter sur un changement actionnarial, via son rachat par la structure canadienne Kilmer Sports Ventures, suscitant un fort engouement au sein de la communauté des supporters des Verts.

« Nous avons atteint un taux de réabonnement de 98,5% et enregistré plus de 7 600 nouveaux abonnés » nous précise Anaïs Durand, Responsable Billetterie de l’ASSE, et citant également la tarification populaire associée aux abonnements situés en Kop Nord et Sud parmi les facteurs expliquant le succès de cette campagne.

Si le contexte sportif a favorisé ce record, les services développés par le club pour optimiser l’expérience abonné ont certainement compté dans cette progression des chiffres. Paiement mensualisé, développement d’une bourse d’échange permettant de revendre sa place en cas d’indisponibilité, possibilité de prêter son abonnement via son espace personnalisé de billetterie, accès prioritaire pour l’achat de places supplémentaires lors des grosses affiches, participation à des jeux-concours pour gagner des expériences immersives en jour de match… les habitués des travées du Chaudron sont particulièrement chouchoutés et récompensés de leur fidélité.

Vers le développement d’offres premium en B2C

Cette excellente campagne d’abonnement pousse-t-elle la direction de l’ASSE à se fixer des objectifs ambitieux en matière de taux de remplissage pour ce retour dans l’élite ? Contenu de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu masqué de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu réservé aux abonnés Pour lire l'intégralité de cet article, abonnez-vous ou connectez-vous. Déjà abonné ? Se connecter

Comment l’AS Saint-Etienne développe ses activités de billetterie B2C ?