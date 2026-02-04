Paris Basketball, laboratoire d’une stratégie fan experience-driven

Par

Investissant beaucoup d’énergie et des ressources dans l’enrichissement de la fan expérience, le Paris Basketball parvient à transformer chacun de ses matchs en un événement unique allant bien au-delà d’une simple rencontre de basket. Une philosophie qui contribue au fort développement de ses activités en jour de match. Décryptage.

Près de 6 000 spectateurs par match en championnat et 7 000 en EuroLeague : voilà les (importantes) statistiques de fréquentation que le Paris Basketball affiche à l’adidas arena en cette saison 2025-26. Avec un taux de remplissage oscillant autour de la barre des 90%, le club parisien enregistre les plus importantes affluences de Betclic Elite.

Preuve des hautes ambitions nourries par le club parisien, ces statistiques ne satisfont pas pleinement son état-major. « Pour être totalement honnête, on espérait faire un tout petit peu mieux en surfant sur la dynamique de la saison dernière. On envisageait ainsi de faire plus de sold-out. Mais, la plupart du temps, nous n’en sommes vraiment pas loin » nous explique ainsi Jérôme de Chaunac, Directeur Général Adjoint en charge des Revenus au Paris Basketball. Le club a tout de même disputé depuis le début de la saison plus de 5 rencontres à guichets fermés dans son antre.

Parmi les facteurs clés de succès réunis par le Paris Basketball, le soin apporté à la fan expérience, notamment depuis son emménagement à l’adidas arena, constitue clairement l’atout numéro un. « C’est au cœur de la stratégie du club et cela fait même partie de son ADN. Le spectateur doit repartir avec le souvenir d’avoir passé un excellent moment et d’avoir vécu une expérience qui va bien au-delà d’une rencontre de basket de haut niveau » résume Jérôme de Chaunac.

Disposant d’une salle parfaitement adaptée à ses besoins avec l’adidas arena, le Paris Basketball n’hésite pas à investir dans des équipements additionnels pour enrichir l’expérience en jour de match. A titre d’exemple, en complément du cube central au-dessus du terrain, le Paris Basketball a investi l’an dernier dans un écran géant dernier cri, un dispositif (quasiment) unique pour une salle indoor en France. Seule l’Arena Futuroscope à Poitiers est dotée d’un écran similaire.

En matière d’organisation, le Paris Basketball a également tout mis en place pour faire de la fan expérience un sujet essentiel au club. Le pôle événementiel, piloté par Nicolas Seignez, est en quête perpétuelle d’idées pour surprendre les habitués (et nouveaux venus) de l’adidas arena. « On mène sans cesse des réflexions pour créer de nouvelles animations et utiliser des innovations » décrit Jérôme de Chaunac.

Le show laser, lancé pour la première fois lors du choc face au Real Madrid mi-janvier, en constitue une belle illustration. Toutes les parties prenantes, à savoir les prestataires, les partenaires mais aussi les fans dont le groupe de supporters Les Parisii, sont associées aux discussions pour animer au mieux chaque rencontre. « Notre DJ et notre animateur travaillent main dans la main avec notre équipe événement pour qu’il n’y ait aucun temps mort en jour de match » précise Jérome de Chaunac.

Indian Game, Fashion Game, Christmas Game, Latino Game, Green Game… de nombreux matchs à thème sont proposés par le Paris Basketball tout au long de la saison pour varier les expériences. Et rien n’est laissé au hasard : animations, offre Food & Bevarage, merchandising, décor ou encore expériences sonore et lumineuse sont adaptés au thème retenu. Des efforts qui sont plébiscités par les spectateurs de l’adidas arena – le club mène de nombreux sondages à ce sujet auprès de ses communautés – mais aussi par le public B2B. Les partenaires de l’EuroLeague, pourtant habitués aux chaudes ambiances en Grèce, en Turquie ou encore en Espagne, saluent régulièrement la fan expérience développée par le Paris Basketball lors de leur visite à l’adidas arena.

Une organisation adaptée aux ambitions du club

Paris Basketball, laboratoire d’une stratégie fan experience-driven