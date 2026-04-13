Digital Manager Agency, partenaire idéal pour gagner en efficacité dans sa stratégie Social Media

Bon nombre d’organisations sportives rencontrent des difficultés à développer significativement leurs audiences sur les réseaux sociaux faute de ressources et de temps à consacrer au sujet. Digital Manager Agency a développé une solution permettant de surmonter une telle problématique. De plus en plus de clubs sont conquis par l’outil. Décryptage.

« Aujourd’hui, un club doit produire du contenu de qualité tout au long de la saison pour exister. Nous souhaitons donner les moyens à chacun de créer des designs percutants, sans avoir besoin de compétences techniques particulières ni d’y passer des heures. »

Voilà comment Lucas Guichard, Co-Fondateur de Digital Manager Agency, nous résume le rôle joué par l’assistant graphique développé par l’agence aixoise dans l’animation des plateformes sociales des clubs. « Notre service s’attaque aux principaux goulots d’étranglement des organisations sportives : le manque de temps et de compétences dédiées dans l’ensemble des services aussi bien en communication qu’au niveau commercial » complète le dirigeant de Digital Manager Agency.

Face à une activité de plus en plus chronophage en raison de la multiplication des plateformes et des nouvelles exigences imposées par l’évolution des algorithmes ; les organisations sportives ont besoin de se doter de nouveaux outils pour atteindre leurs objectifs sur les réseaux sociaux. C’est là que l’assistant graphique proposé par Digital Manager Agency prend tout son sens.

« L’été dernier, on s’est posé des questions sur la manière de gagner du temps dans la gestion de nos réseaux sociaux lors des temps forts sans perdre en qualité. Nous avons alors pris des renseignements sur Digital Manager Agency. L’agence affichait déjà de solides références dans le basket professionnel français et l’outil répondait parfaitement à nos besoins. On a alors décidé de sauter le pas » nous explique Charles Paillette, Directeur Opérationnel du Nantes Basket Hermine, nouvel utilisateur de la solution en cette saison 2025-26.

« À l’époque, on cherchait à monter en puissance dans notre communication sur les réseaux sociaux. Digital Manager Agency nous proposait alors un outil simple à utiliser permettant de générer des visuels impactants. Nous avons été rapidement convaincus » confirme Christophe Schpoliansky, Manager Opérationnel du Levallois Metropolitans Basketball Club, utilisateur historique de la solution.

L’assistant graphique développé par Digital Manager Agency convient à tout type d’organisation, aussi bien aux clubs professionnels en quête de gain de productivité dans leurs routines qu’aux clubs amateurs cherchant à professionnaliser leurs activités sur les réseaux sociaux.

« En général, nos clients partagent trois défis : des ressources humaines limitées en interne, une volonté de gagner du temps, et l’exigence d’une identité visuelle impactante pour séduire fans et partenaires » précise Lucas Guichard.

Un outil très simple à utiliser

Lors du démarrage d’une collaboration, les équipes de Digital Manager Agency prennent le temps d’échanger avec leur client pour définir au mieux l’identité graphique des visuels. Puis différents templates répondant aux besoins récurrents des clients sont créés, automatisés et utilisables tout au long de la saison. Les Community Managers ou les responsables de communication (ou tout autres utilisateurs des services du club) n’ont alors plus qu’à changer les informations clés, comme une date, un score ou un adversaire afin de mettre à jour leurs visuels.

L’assistant graphique s’impose alors rapidement comme un outil indispensable au sein du service communication des clubs. « Nous disposons de 13 templates nous permettant de créer en quelques clics des visuels engageants pour annoncer nos prochains matchs, notre 5 majeurs et le groupe de match ou encore communiquer autour des statistiques. L’outil est utilisé de manière quotidienne par notre Community Manager » décrit Christophe Schpoliansky.

Certains prérequis sont-ils néanmoins nécessaires pour bien prendre l’outil en main ? « Il suffit d’avoir un ordinateur et savoir cliquer sur une souris » plaisante Lucas Guichard. « C’est une solution plug-and-play. Après quelques heures de formation, l’utilisateur est totalement autonome » répond plus sérieusement le Co-Fondateur de DM Agency.

« Nous avons eu une formation sur l’outil, et surtout nous sommes continuellement accompagnés quand nous avons besoin de mises à jour. Cela arrive quand, par exemple, nous faisons signer un nouveau joueur. L’agence l’ajoute alors dans leur base de données et cela permet une mise à jour de tous les templates. L’outil est très simple à utiliser » témoigne Charles Paillette.

« La courbe d’apprentissage est quasi instantanée : nous avons conçu l’outil pour que la technique s’efface au profit de l’usage. On voulait simplifier la vie des clubs, donc on a rendu notre formation à l’outil éligible aux financements des formations professionnelles (OPCO) via notre certification Qualiopi » ajoute Lucas Guichard. Les équipes de DM Agency prennent ainsi le temps d’épauler chaque utilisateur de la solution pour qu’il maitrise l’outil, du premier clic jusqu’à la sauvegarde de son visuel sur son ordinateur.

Enfin, tous les clients de la solution louent la qualité d’accompagnement de DM Agency tout au long de la saison. « A chaque fois qu’on a des questions ou des nouveaux besoins, Lucas et ses équipes répondent présent » insiste Christophe Schpoliansky. « Notre vraie force, c’est le sur-mesure : on crée de nouveaux templates totalement personnalisés selon leurs besoins. Ils ne sont pas bloqués dans des modèles figés, l’outil grandit avec eux » complète Lucas Guichard.

Un impact réel sur les activités social media

Le gain de temps via l’utilisation de l’assistant graphique n’est pas une promesse en l’air formulée par DM Agency. En moyenne, les clubs utilisateurs de la solution réduisent le temps de production des visuels de plus de 4h par semaine de match et de plus de 1h les soirs de match.

« Par le passé, on passait un temps fou à créer des visuels spécifiques pour chaque match. Le gain de temps est énorme avec l’assistant graphique. C’est un super outil pour les clubs qui ont une structure RH relativement modeste » indique Charles Paillette.

L’utilisation de l’outil a également un effet direct sur la croissance et le niveau d’engagement des communautés sur les réseaux sociaux. « On partait de zéro en début de saison dernière. Désormais, le compte Instagram du club a franchi la barre des 5 000 abonnés. Le contenu développé par notre Community Manager est à l’origine de cette belle croissance. Mais la direction artistique et l’outil mis à disposition par DM Agency contribuent à cette croissance » souligne Christophe Schpoliansky.

« Sur l’engagement social media, la solution libère du temps au Community Manager pour se concentrer sur les tendances et l’interaction avec son audience, ce qui booste mécaniquement les performances. Au final, le gain est immédiat : notre solution permet aussi de créer de nouveaux espaces publicitaires pour les sponsors, tout en réduisant massivement les frais de création graphique externe. C’est un outil qui s’autofinance très vite » avance Lucas Guichard.

Vers un élargissement du périmètre des collaborations

Ces prochains mois, les équipes de DM Agency comptent apporter quelques nouveautés à l’assistant graphique pour encore gagner en productivité. « L’étape suivante, c’est le zéro saisie. Nous travaillons sur l’automatisation totale des flux de données. L’idée, c’est que l’outil soit totalement autonome : par exemple, les statistiques de match remontent toutes seules et s’intégreront en direct dans les visuels. Il n’y aura plus besoin de taper les scores ou les chiffres à la main, tout se fera automatiquement » décrit Lucas Guichard.

En attendant, les utilisateurs de l’assistant graphique n’ont pas hésité à étendre leur collaboration à d’autres domaines, preuve de leur satisfaction quant à leur collaboration avec l’agence aixoise. DM Agency s’est notamment occupé du Média Day du Nantes Basket Hermine ou encore de la réalisation de la vidéo d’entrée des joueurs projetée en salle à chaque match à domicile à la Trocardière. Du côté du club de basket de Levallois, la collaboration s’est étendue à la structure omnisport Levallois Sporting Club, avec l’assistant graphique désormais adopté par la section volley, football, escrime ou encore handball.

« DM Agency accompagne les clubs sur l’intégralité de leur chaîne de valeur créative : de la refonte d’identité (du logos aux maillots) à la stratégie Social Media (audit, gestion de plateformes, paid media), en passant par la production de contenus (shootings Media Day, vidéos, motion design pour LED et écrans géants) » précise Lucas Guichard. L’agence va jusqu’à concevoir des dispositifs d’activation pour épauler les clubs dans l’animation de leurs partenariats à l’image de la collaboration nouée avec Cholet Basket et son partenaire La Nouvelle Agriculture.

Des exemples qui pourraient donner de nouvelles idées aux clients de l’assistant graphique. « Nous avons conscience que DM Agency ne propose pas uniquement un assistant graphique. C’est une agence de communication à 360°. Ils ont une maîtrise totale de l’environnement mais aussi de la communication dans le sport professionnel. On n’hésitera pas à les solliciter si nous avons de nouveaux besoins » conclut Charles Paillette. De quoi offrir de belles perspectives de développement à DM Agency…

Cet article a été rédigé par les équipes rédactionnelles d’Ecofoot en collaboration avec DM Agency. Pour toute demande additionnelle, n’hésitez pas à prendre contact avec