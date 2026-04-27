Interview

L. Guichard (DM Agency) : « Notre assistant graphique est un outil au service d’une vision »

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Lucas Guichard - DM Agency

Photo Lucas Guichard – Digital Manager Agency

A travers son assistant graphique, l’agence aixoise Digital Manager Agency a développé une solution permettant aux organisations sportives d’économiser un temps très précieux dans l’animation de leurs réseaux sociaux tout en gagnant en qualité et en impact. Plusieurs clubs professionnels français ont adopté avec succès l’outil dont le Nantes Basket Hermine ou encore le Levallois Metropolitans BC. Entretien avec Lucas Guichard, Co-Fondateur de Digital Manager Agency.

A quels besoins répond l’assistant graphique proposé par Digital Manager Agency ?

Notre service s’attaque aux principaux goulots d’étranglement des organisations sportives : le manque de temps, de compétences dédiées et la mise en avant des sponsors. Aujourd’hui, un club doit produire du contenu de qualité tout au long de la saison pour exister. Nous souhaitons donner les moyens à chacun de créer des designs percutants, sans avoir besoin de compétences techniques particulières ni d’y passer des heures.

A quel type de clubs / d’organisations sportives s’adresse votre assistant graphique ?

Notre assistant s’adresse à l’ensemble du monde sportif. Il répond aussi bien aux exigences de performance des clubs de l’élite pour leurs routines de match, qu’aux besoins de professionnalisation des clubs amateurs.

Vos clients présentent-ils des caractéristiques en commun ?

Absolument. Ils partagent tous trois défis : des ressources humaines limitées en interne, une volonté de gagner du temps et l’exigence d’une identité visuelle impactante pour séduire fans et partenaires.

Opérationnellement, comment fonctionne l’assistant graphique au quotidien ?

Tout commence par l’ADN du club : nous créons une charte graphique digitale sur-mesure (valeurs, couleurs, typographies,..). Une fois validée, nous injectons cette identité dans des templates automatisés. Le secret, c’est la data : nous lions les bases de données du club (photos joueurs, logos adversaires, sponsors, ect) aux visuels. En quelques clics, le template se met à jour automatiquement.

Nous sommes également capables de nous adapter aux nombreux aléas rythmant la vie d’un club comme l’arrivée d’un joueur en cours de saison par exemple. On l’ajoute aussitôt aux templates. Mais notre vraie force, c’est le sur-mesure : on crée de nouveaux templates totalement personnalisés selon les besoins exprimés. Le club n’est plus bloqué dans des modèles figés, l’outil grandit avec lui.

Quels sont les prérequis à réunir pour utiliser votre assistant graphique ? Quelle est la courbe d’apprentissage pour un nouveau client ?

Le prérequis ? Un ordinateur et savoir cliquer sur une souris. C’est une solution plug-and-play. Après quelques heures de formation, l’utilisateur est totalement autonome.

La courbe d’apprentissage est quasi instantanée : nous avons conçu l’outil pour que la technique s’efface au profit de l’usage. On voulait simplifier la vie des clubs, donc on a rendu notre service éligible aux aides de formation professionnelle (OPCO) via notre certification Qualiopi. On prend le temps d’épauler chaque utilisateur de la solution pour qu’il maîtrise l’outil, du premier clic jusqu’à la sauvegarde de son design sur son ordinateur. Et si leurs besoins évoluent en cours de saison, on est toujours là pour les aider à ajuster leurs supports.

Quels sont les bénéfices tirés de l’utilisation de l’assistant graphique ? Avez-vous quelques KPI à nous communiquer à ce sujet ?

Le KPI majeur est le gain de productivité : plus de 4 heures économisées par semaine de match. Sur l’engagement social media, la solution libère du temps au Community Manager pour se concentrer sur les tendances et l’interaction avec son audience, ce qui booste mécaniquement les performances. Au final, le gain est immédiat : notre solution permet de créer de nouveaux espaces publicitaires pour les sponsors, tout en réduisant massivement les frais de création graphique externe. C’est un outil qui s’autofinance très vite.

Avez-vous des projets d’évolution ou de rajout de nouvelles fonctionnalités dans le futur ?

L’étape suivante, c’est le zéro saisie. Nous travaillons sur l’automatisation totale des flux de données. L’idée, c’est que l’outil soit totalement autonome. A l’avenir, les statistiques de match remonteront toutes seules et s’intègreront en direct dans les visuels. Il n’y aura plus besoin de taper les scores ou les chiffres à la main, tout se fera automatiquement.

Au-delà de la mise à disposition de l’assistant graphique, accompagnez-vous vos clients sur leur stratégie Social Media ? Et plus globalement sur leur identité graphique ?

L’assistant est un outil au service d’une vision. DM Agency accompagne les clubs sur l’intégralité de leur chaîne de valeur créative : de la refonte d’identité (logos, maillots) à la stratégie Social Media, en passant par la production de contenus (shootings Media Day, vidéos, motion design pour LED et écrans géants).

Nous agissons comme une véritable agence créative pour aider les clubs à valoriser leurs activations partenaires et à engager leurs communautés. Nous sommes par exemple aux côtés du Cholet Basket concernant l’activation de son partenariat titre avec La Nouvelle Agriculture.

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