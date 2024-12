Paris Basketball, nouvelle référence en matière de stratégie de marque

Par

En seulement quelques saisons, le Paris Basketball a su s’imposer comme l’une des marques les plus puissantes du sport professionnel français. Un succès, dû à une stratégie méticuleusement orchestrée, qui tire aujourd’hui la croissance de ses recettes commerciales. Eclairage.

« On avait besoin d’asseoir encore davantage notre identité parisienne. » C’est en ces termes que Julien Jalouzet, Chief Marketing Officer du Paris Basketball, nous explique pourquoi le club parisien a adopté un nouveau logo en cette saison 2024-25, seulement 6 ans après la création du club. « Le premier logo fonctionnait bien alors qu’il avait été imaginé et créé en 48 heures (ndlr : en raison à l’époque de l’inscription tardive du Paris Basketball en PRO B). Mais c’était un simple ballon de basket noir. Aucun élément ne permettait de rattacher le club à Paris » poursuit alors le directeur marketing du club parisien.

Pour atteindre ses objectifs, le Paris Basketball, en collaboration avec l’agence Yard et le studio de création Tyrsa, a alors réfléchi à plusieurs pistes créatives, intégrant chacune des symboles forts de la capitale, afin de faire évoluer son logotype. « On a notamment pensé au bateau de la devise de Paris, Fluctuat nec mergitur. Mais malheureusement ce symbole n’était pas assez connu à l’étranger. On a opté pour la Tour Eiffel tout en y intégrant ce côté shiny parce qu’on veut incarner la lumière et l’énergie de Paris » décrit Julien Jalouzet.

L’attention portée au processus créatif de ce nouveau logo illustre la manière dont le Paris Basketball pilote sa stratégie de marque. Souhaitant incarner les valeurs du Grand Paris en travaillant particulièrement son côté populaire et inclusif, le club tisse des liens très étroits avec des artistes de la culture urbaine et hip-hop francilienne. Les opérations menées avec Gazo ou encore Jok’Air en sont d’excellents exemples. « On cherche à développer à la fois un côté cool mais aussi clivant. C’est assumé au sein du club » précise Julien Jalouzet. Une stratégie de marque qui est en décalage avec celle des autres grands clubs professionnels de la capitale – PSG, Stade Français… – contribuant ainsi à son succès.

Une organisation hybride adaptée au développement du club

Alors que le positionnement adopté par le Paris Basketball colle parfaitement à l'identité de son territoire mais aussi à la culture de sa discipline, ce n'est pas le seul facteur clé de succès expliquant le développement fulgurant du club. Le Paris Basket a su aussi mettre en place une organisation et des process permettant d'alimenter au mieux sa stratégie de marque.

