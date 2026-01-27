Paris Saint-Germain, les prémices d’un décrochage ?

Par

Le cabinet Deloitte a publié en fin de semaine dernière la nouvelle édition de son étude Football Money League, classant les clubs de football selon leur chiffre d’affaires. Malgré son sacre en C1, le Paris Saint-Germain perd une place dans la hiérarchie financière. De quoi s’inquiéter pour l’avenir ? Décryptage.

Non, il n’y a pas péril en la demeure. Le Paris Saint-Germain fait toujours partie des mastodontes du football européen, tant d’un point de vue sportif que financier. D’après l’édition 2026 du baromètre , répertoriant les 20 clubs ayant généré le plus gros chiffre d’affaires sur la saison 2025-26, le Paris Saint-Germain se classe au 4e rang européen avec 837 m€ générés.

Toutefois, malgré son titre en C1 et son bon parcours dans la nouvelle formule de la Coupe du Monde des Clubs – même si l’intégralité des revenus de cette compétition n’ont sans doute pas été intégrés aux comptes en raison de son calendrier – le Paris Saint-Germain perd une place par rapport à la saison précédente. Et le club parisien est même désormais largement devancé par le Real Madrid (1 161 m€), le FC Barcelone (975 m€) et le FC Bayern (860 m€).

Autre (petit) motif d’inquiétude : alors que la croissance moyenne des revenus au sein de ce TOP 20 est de l’ordre de 11% par rapport à la saison 2023-24 ; le Paris Saint-Germain affiche une hausse de ses revenus de seulement 4%. Parmi le TOP 10, seuls Manchester City et Manchester United font moins bien que le club parisien. Clairement, sur le plan économique, le Paris Saint-Germain a avancé moins vite que la plupart de ses principaux concurrents lors du dernier exercice écoulé malgré des résultats sportifs hors normes.

La Ligue 1, un fardeau économique pour le Paris Saint-Germain ?

Contenu de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu masqué de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu réservé aux abonnés Pour lire l'intégralité de cet article, abonnez-vous ou connectez-vous. Déjà abonné ? Se connecter

Paris Saint-Germain, les prémices d’un décrochage ?