USL Dunkerque : les rouages d’une stratégie B2B performante

Club surfant sur une très belle dynamique sportive ces dernières saisons, l’USL Dunkerque a en parallèle renforcé d’autres atouts pour convaincre les entreprises de s’associer au club. Des arguments qui font mouche puisque l’USLD s’inscrit actuellement dans une forte croissance de ses activités B2B. Et les perspectives de développement sont importantes. Décryptage.

Jusqu’où ira l’USL Dunkerque ? Cette question ne se pose pas uniquement sur le plan sportif. En coulisses, le club dunkerquois ne cesse de renforcer son pouvoir d’attraction auprès du tissu économique local. Les résultats obtenus ces dernières saisons contribuent naturellement à cette dynamique.

« Sur le plan sportif, le club s’inscrit durablement dans le paysage professionnel avec cinq saisons en Ligue 2 sur les six dernières années — une performance qui traduit la solidité du projet et la stabilité trouvée au haut niveau. Cette régularité inspire confiance aux partenaires qui recherchent un club structuré, ambitieux et ancré dans la durée » nous précise ainsi Jean-Philippe Belet, Responsable Commercial de l’USL Dunkerque.

Mais l’USLD a bien d’autres atouts à faire valoir pour convaincre les entreprises de rejoindre l’aventure. A commencer par le stade Marcel-Tribut, profondément modernisé ces dernières saisons, et devenu « the place to be » avec un taux de remplissage global supérieur à 85% en cette première partie de saison 2025-26.

« Le nouveau stade Tribut est devenu un atout majeur de notre attractivité » observe Jean-Philippe Belet. « Tribut affiche une ambiance remarquable, portée par un public fidèle et une expérience stade de plus en plus qualitative. Les entreprises y trouvent un environnement propice à la convivialité, au développement de leur réseau et à la mise en valeur de leur marque au cœur d’un cadre moderne et vivant » complète le Responsable Commercial de l’USLD.

Autre axe fort du club dunkerquois : sa capacité à cultiver un lien fort avec son territoire. Une caractéristique sur laquelle le club a beaucoup travaillé ces dernières saisons, notamment dans la redéfinition du protocole d’avant-match, avec par exemple la Cantate à Jean-Bart qui est entonnée avant chaque coup d’envoi, rendant hommage à l’identité maritime et populaire de Dunkerque. « Ces initiatives renforcent le lien entre le club, ses supporters et ses partenaires, témoignant d’un sentiment d’appartenance grandissant » indique Jean-Philippe Belet.

Cette hausse d’attractivité se ressent ainsi dans les chiffres. Aujourd’hui, l’USL Dunkerque réunit près de 250 entreprises dans son réseau de partenaires. Et alors que le secteur industriel a longtemps eu une présence marquée dans le réseau de l’USLD en raison de son poids dans le tissu économique du territoire ; de très nombreux secteurs d’activité sont désormais représentés dans le business club du l’USLD, reflet également de la (nouvelle) diversité économique de sa région.

« Ces deux dernières saisons, nous avons réussi à diversifier et homogénéiser cette représentation, grâce à une segmentation plus fine de nos offres et à des dispositifs adaptés aux différents besoins : développement du réseau, visibilité de marque et engagement territorial » souligne Jean-Philippe Belet. « Aujourd’hui, un club de football professionnel doit aller bien au-delà du simple partenariat de visibilité ou d’hospitalités. Nous nous positionnons comme un véritable levier business et un partenaire de communication à part entière. L’USLD accompagne les entreprises dans leurs objectifs de notoriété, de relations publiques, mais aussi dans des thématiques sociétales fortes » poursuit le Responsable Commercial de l’USLD.

L’USL Dunkerque a lancé ces derniers mois plusieurs rendez-vous en-dehors des jours de match qui sont déjà devenus incontournables au sein de son business club dont un tournoi inter-entreprises organisé à Marcel-Tribut, des petits-déjeuners rencontres ou encore des afterworks organisés chez des partenaires. « Ces moments privilégiés favorisent les échanges, la découverte et la création d’opportunités entre acteurs économiques du territoire » précise Jean-Philippe Belet.

USLD, une organisation de plus en plus efficace

USL Dunkerque : les rouages d’une stratégie B2B performante