Olympique de Marseille, une nouvelle saison à guichets fermés ?

Par

Alors que l’Olympique de Marseille a disputé l’an dernier toutes ses rencontres de L1 à guichets fermés, le club phocéen est bien parti pour renouveler cet exploit en cet exercice 2024-25. Tous les chiffres sont au vert du côté de la billetterie. Décryptage.

63 841. C’est le nombre de spectateurs ayant assisté à la première sortie des hommes de Roberto de Zerbi à l’Orange Vélodrome face au Stade de Reims pour cette deuxième journée de L1. L’Olympique de Marseille y a évolué sans surprise à guichets fermés. Une bonne habitude prise depuis un bon bout de temps puisque le club olympien est parvenu à faire le plein à chacune de ses rencontres de la saison dernière et il affiche un taux de guichets fermés de plus de 86% sur l’ensemble des deux derniers exercices !

Et il y a de fortes chances que l’OM évolue dans un stade totalement plein sur l’ensemble de cette saison 2024-25. « L’objectif est d’avoir un maximum de guichets fermés et de réitérer la performance de la saison 2022-23 avec 100% des rencontres de Ligue 1 affichant complet » nous fait-on d’ailleurs savoir au sein de la direction de l’OM. En ce sens, la campagne d’abonnement a donné le ton : malgré sa non-participation à une compétition européenne, le club phocéen a battu pour la troisième année consécutive son record d’abonnés en atteignant le seuil spectaculaire des 49 000 tickets saison commercialisés.

Mais à quoi peut-on attribuer le succès commercial de cette campagne ? « C’est avant tout lié à la ferveur et à la passion des supporters du club, aussi bien en virages, qu’en tribunes et au sein des espaces hospitalités » nous explique-t-on du côté de l’OM. La multiplication des guichets fermés au cours des dernières saisons a également occasionné un phénomène de rareté, rendant l’accès à la billetterie parfois difficile. Une évolution qui a favorisé la prise d’un abonnement en ce début d’exercice 2024-25.

Malgré la pression forte exercée sur la demande, l’Olympique de Marseille a tenu à maintenir une tarification accessible, notamment en virages avec un prix moyen d’environ 10,6 € par match, pour contenter tous ses supporters. « Nous avons également mis en place la possibilité de payer en 10 fois sans frais pour donner la possibilité aux plus petits budgets de s’offrir un abonnement avec moins de difficultés » nous précise-t-on au sein du club. Enfin, le statut d’abonné offre plusieurs avantages dont notamment l’adhésion au programme Peuple Bleu et Blanc qui permet de bénéficier de priorités d’achat, de réductions et d’exclusivités tout au long de la saison.

OM : quelles perspectives de développement pour la billetterie grand public ?

Face au nombre important d’abonnés recensés, l’Olympique de Marseille a pris des dispositions pour réduire au maximum le taux de no-show lors de ses rencontres à l’Orange Vélodrome. Le club a notamment mis en place depuis plusieurs saisons une plateforme de revente de billets sécurisée permettant aux abonnés de revendre leur place en cas d’impossibilité d’assister à une rencontre. Mais ce n’est pas la seule initiative prise par l’OM dans ce domaine.

« A l’issue de cette saison, une récompense sera offerte aux abonnés assistant à 100% des rencontres avec des expériences encore plus immersives via une nouvelle offre premium du programme Peuple Bleu & Blanc. Nous réduisons également au maximum les invitations qui connaissent des taux de no-show plus élevés que la moyenne » nous indique-t-on au sein du club. Par ailleurs, d’autres projets sont en cours de réflexion en la matière, dont notamment la possibilité pour un abonné de faire don de sa place à OM Fondation pour pouvoir ensuite les redistribuer à des associations.

Alors que l’Olympique de Marseille a engrangé plus de 39 m€ de revenus de billetterie lors de la saison 2022-23 – record qui a sans doute été battu l’an dernier même si le club n’a pas encore communiqué ses chiffres – les perspectives de croissance en matière de billetterie grand public s’amenuisent tant le club affiche désormais un taux de remplissage (très) important à chacun de ses matches. Néanmoins, la direction de l’OM étudie plusieurs pistes pour continuer à progresser.

« Côté grand public, des travaux doivent être menés sur la zone visiteurs afin d’optimiser encore plus le remplissage lorsque les supporters adverses se déplacent en petit nombre. Le but est de réduire le nombre de sièges ne pouvant pas être commercialisés pour les proposer à nos supporters » nous fait-on savoir en interne. « A cela vient aussi s’ajouter le développement d’offres Grand Public Premium intégrant du servicing. Il s’agit d’une offre intermédiaire entre le Grand Public et le VIP » ajoute-t-on au club. De quoi poursuivre la croissance d’activité du club phocéen…

Olympique de Marseille, une nouvelle saison à guichets fermés ?