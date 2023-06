L’incertitude du résultat dans le football féminin est-elle nécessaire à son attractivité ?

Par

L’évolution du football féminin européen d’élite a donné naissance à de superclubs, adossés aux clubs professionnels masculins de haut niveau, et amenés à dominer les compétitions, tant à l’échelle nationale qu’internationale. Une tendance qui n’est pas sans conséquence sur le degré d’incertitude des différentes compétitions. Mais cela constitue-t-il réellement un frein au développement de la discipline ? Note d’analyse de Richard Duhautois et Luc Arrondel, Economistes-Chercheurs au CNAM et au CNRS.

Le concept « d’incertitude du résultat » est une hypothèse centrale de l’économie du sport depuis les années 1950 pour expliquer la « consommation » des spectateurs. L’idée est que les matchs, les championnats où les compétitions déséquilibrés – par exemple lorsqu’une équipe est plus forte que toutes les autres – aurait un effet négatif sur la « demande » des fans, entraînant ainsi une baisse de la fréquentation des stades et du nombre de téléspectateurs, et en conséquence, une baisse de revenus pour les clubs.

Une relation pas si évidente « théoriquement » …

De manière surprenante, cette hypothèse avancée par les économistes ne repose pourtant au départ sur aucune base théorique. Elle apparaît même contre-intuitive puisqu’un modèle « standard » de demande prédit qu’un supporter préfèrera toujours que son équipe de cœur gagne et qu’en conséquence le public sera d’autant plus nombreux que la probabilité de victoire est forte.

Les apports de l’économie comportementale peuvent néanmoins justifier l’hypothèse d’incertitude mais uniquement dans un cas particulier : lorsque les supporters, en termes de plaisir, accordent un poids relativement important aux victoires inattendues. Mais en général, la relation entre « incertitude » et affluence ne sera pas linéaire : les supporters peuvent simultanément préférer les matchs où leur équipe est sure de gagner ou a de faible chance de victoire (David contre Goliath) puisqu’alors le plaisir en cas d’exploit est très fort.