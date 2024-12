Quel futur stade pour le PSG ?

Par

A en croire les dernières déclarations de sa direction, le Paris Saint-Germain a pris la décision de quitter prochainement le Parc des Princes pour devenir propriétaire d’une nouvelle enceinte de plus de 60 000 places en Ile-de-France. Mais de nouveaux rebondissements politiques dans ce dossier pourraient radicalement changer la donne…

« On n’a pas de temps à perdre, sinon on sera derrière d’autres clubs en Europe. On a besoin de construire au plus vite. » C’est en ces termes que Nasser Al-Khelaifi, Président du Paris Saint-Germain, a évoqué le dossier du futur stade du club au mois de novembre dernier auprès de nos confrères de RMC. Une intervention qui ne laissait guère de place au doute : étant donné ses difficultés à négocier avec la Ville de Paris le rachat du Parc des Princes, le PSG semble s’être résolu à construire son propre stade de plus de 60 000 places en Ile-de-France pour répondre à ses objectifs de croissance économique.

Mais ce choix est-il définitivement arrêté ? « Le PSG adopte une communication offensive à ce sujet depuis plusieurs mois. Mais, selon moi, le choix sera définitivement acté après les élections municipales de 2026. Anne Hidalgo ne se représentera pas et il pourrait y avoir un changement de majorité à la tête de la Ville. Cela pourrait alors relancer les discussions » analyse Jérémy Moulard, Docteur en Management du Sport Professionnel et Consultant Stade au sein du cabinet Matchday.

D’autant que l’élection d’un maire macroniste ou de droite pourrait changer la position de la Ville de Paris quant à l’avenir du Parc des Princes. Ministre démissionnaire de la Culture du gouvernement Barnier et très certainement future candidate à la Mairie de Paris, Rachida Dati a dernièrement manifesté publiquement sa volonté de voir le PSG rester à Paris.

« La volonté du Paris Saint-Germain est sans doute de construire un projet alternatif réaliste pour qu’il puisse être présenté à l’orée des élections municipales. Cela offrirait une alternative si l’issue de l’élection ne permettait pas d’avancer sur un rachat. Mais je pense que la priorité du club est toujours de racheter le Parc des Princes » poursuit Jérémy Moulard.

Un timing (trop) serré qui pose question

