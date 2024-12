Digifood à la conquête des marchés européens

Par

Déjà bien implanté en France auprès des acteurs du sport, de la culture et du divertissement, Digifood compte prochainement accélérer son développement à l’international pour entretenir sa dynamique de croissance. La jeune entreprise française peut s’appuyer sur des premières incursions concluantes à l’étranger pour franchir cette nouvelle étape avec succès. Décryptage.

Rares sont les jeunes entreprises tricolores à oser choisir l’Allemagne comme première étape dans leur politique d’expansion à l’international. Et encore moins nombreuses sont celles qui parviennent à y réussir leur implantation. C’est pourtant le défi que relève Digifood.

Acteur devenu incontournable de la sportech qui contribue depuis 2015 à l’amélioration de l’expérience spectateur en fournissant une suite logicielle facilitant la prise de commande et l’encaissement aux buvettes de lieux à forte affluence ; Digifood est parvenu ces dernières années à séduire plusieurs grands noms du secteur culturel et sportif français grâce à ses solutions innovantes. Des succès qui ont permis à la jeune pousse de franchir les frontières hexagonales et de conclure de premiers accords importants, notamment sur le marché allemand.

« Quand on a commencé à réfléchir à l’international, on aurait pu rêver des États-Unis, mais on a décidé de rester pragmatique et de regarder d’abord l’Europe. Pourquoi ? Parce que les besoins des clubs, des spectateurs et des restaurateurs sont finalement assez similaires à ce qu’on connaît en France. Les clubs cherchent à innover et digitaliser, les spectateurs veulent un service rapide et fluide, et les restaurateurs veulent optimiser leurs stocks et leurs équipes. Donc, on a choisi de commencer par nos voisins : l’Allemagne et le Luxembourg. Et ça fonctionne » nous précise Ronald Gautruche, Co-Fondateur et CEO de Digifood. Aujourd’hui, Digifood travaille avec plusieurs grands noms du sport allemand dont notamment le FC Kaiserslautern.

Une organisation adaptée à une expansion internationale maitrisée

Une organisation adaptée à une expansion internationale maitrisée

