Quel modèle économique pour le Rouen Handball ?

Grâce à un projet mixte et paritaire ancré sur son territoire, le Rouen Handball parvient à développer ses communautés et à mobiliser ses parties prenantes derrière le développement du club. Une dynamique qui se traduit par de bons résultats sportifs avec des équipes premières féminine et masculine qui jouent actuellement la montée. De quoi envisager l’avenir sereinement ?

« Cela fait drôle car la montée c’est le graal. Quand on est en plein milieu de saison, on ne s’en rend pas trop compte car on est pris dans le quotidien mais c’est un objectif impressionnant à atteindre. Une montée serait une récompense incroyable et la reconnaissance du bon travail accompli. »

Alexandre Briet reste prudent quand il évoque les ambitions sportives du Rouen Handball à court terme. Pourtant, le Président Délégué du club normand a de quoi être satisfait de la première partie de saison de ses troupes. Ce n’est pas seulement une mais deux montées que peut espérer le Rouen Handball pour ses équipes premières d’ici la fin de cette saison 2022-23. Deux ascensions qui seraient un beau symbole pour un club qui défend un projet global de mixité et de parité femmes-hommes.

Concernant l’équipe première féminine, cette dernière se situe actuellement en tête de sa poule de Nationale 1 au bout de 15 journées et compte 3 points d’avance sur Octeville et les équipe réserves des Neptunes de Nantes et de Brest Bretagne Handball. Du côté de l’équipe masculine, le Rouen Handball se classe actuellement en 3e position de sa poule de Nationale 2 avec un retard de seulement 3 points sur le leader, Rueil Athletic Club.

Pour autant, malgré cette excellente 1ère partie de saison, la direction du Rouen Handball ne souhaite pas mettre la pression sur ses joueuses et joueurs. « Si on s’en tient à notre projet 2020-24, nous manifestons la volonté de faire monter nos deux équipes d’élite d’un échelon. C’est-à-dire de rejoindre la D2F pour notre équipe féminine et la Nationale 1 Basse pour notre équipe masculine. Mais si nous ne montons pas d’ici la fin de la saison, cela ne sera pas un drame. Ni pour notre équipe féminine, ni pour notre section masculine. On valorise avant tout un projet global auprès de nos communautés » avance Alexandre Briet.