Stade Français Paris : un site institutionnel au cœur de la stratégie digitale du club

Par

Malgré l’omniprésence des réseaux sociaux et le fort développement des applications, le site institutionnel continue d’occuper une place importante dans l’écosystème digital des clubs professionnels. Un adage qui n’est pas contredit du côté du Stade Français Paris même si le club de TOP 14 aime réfléchir sa stratégie digitale de manière globale pour développer ses audiences sur l’ensemble des canaux. Eclairage.

A l’heure où le temps passé sur les réseaux sociaux explose et où le smartphone – et ses applications – devient le support privilégié de consultation de contenus ; le site institutionnel joue-t-il toujours un rôle important dans la vie d’un club professionnel ? Du côté du Stade Français Paris, cette question ne se pose même pas, tant le site officiel est ancré dans la stratégie digitale d’une organisation sportive.

« Le site officiel a toujours un rôle clé. Cela représente un carrefour où les fans vont pouvoir y retrouver toutes les informations sur le club. Au Stade Français Paris, on y retrouve toutes les informations sur la SASP mais aussi le centre de formation et l’association. C’est à la fois la maison de toutes les entités du Stade Français Paris mais aussi la vitrine de notre écosystème digital » avance ainsi Georges-Henry Bediou, Directeur Développement et Communication du Stade Français Paris.

Le Stade Français Paris s’est doté d’un site très visuel permettant d’incarner au mieux les attributs de marque et l’identité du club

Et du côté du Stade Français, on sait joindre le geste à la parole. Le club parisien a entrepris il y a deux ans une profonde refonte de son site officiel en collaborant avec l’agence L’Atelier, qui avait déjà précédemment travaillé sur le site officiel du FC Nantes ou encore la plateforme e-Ligue 1 de la Ligue de Football Professionnel. « On voulait se doter d’un site très visuel et lisible avec une ergonomie aérée » nous précise Georges-Henry Bediou. Objectifs qui ont été parfaitement relevés avec un site officiel incarnant pleinement la marque et l’identité du Stade Français Paris.

Pas de course à l’audience concernant le site officiel

Le Stade Français compte essentiellement sur ses ressources en interne pour animer son site officiel.

Stade Français Paris : un site institutionnel au cœur de la stratégie digitale du club