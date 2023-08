Stade de Reims : une nouvelle billetterie en ligne qui donne déjà satisfaction

Par

Le Stade de Reims a profité de l’intersaison pour lancer sa nouvelle billetterie en ligne. Un projet important qui s’inscrit pleinement dans le développement de l’écosystème digital du club. Avec des premiers résultats déjà intéressants. Eclairage.

Dans l’univers du numérique, tout va très vite. Une caractéristique qui est parfaitement comprise par les équipes du Stade de Reims. Club réputé pour sa stratégie audacieuse sur les canaux digitaux et autres plateformes sociales, le Stade de Reims ne tremble jamais à l’idée de prendre d’importantes décisions pour moderniser ses outils.

Dernier exemple en date : le Stade de Reims a lancé en cette période estivale une toute nouvelle billetterie en ligne. Pourtant, la refonte de la version précédente datait seulement de 2019. « Au club, nous estimions que nous étions déjà un peu en retard avec l’ancienne version. L’objectif de cette nouvelle billetterie en ligne est de moderniser l’expérience utilisateur tout en améliorant et en simplifiant le parcours d’achat. Cette nouvelle plateforme va nous permettre de faire plus de choses en matière d’offres et de découpage des cibles clients. Avec comme but final de développer nos activités de billetterie grand public » nous indique ainsi Alexandre Jeannin, Responsable Billetterie du Stade de Reims.

La nouvelle billetterie en ligne du Stade de Reims affiche un design épuré tout en reprenant bien tous les codes de l’identité du club

La refonte de l’e-billetterie s’inscrit dans un projet plus vaste de mise en place du SSO (ndlr : single sign-on ou identifiant unique) sur toutes les interfaces numériques du club en collaboration avec Sports Alliance. « L’objectif est de simplifier la vie de nos fans et clients sur tous nos supports numériques. Ils n’auront plus besoin de créer plusieurs comptes pour accéder aux différents services tels que la billetterie en ligne et l’e-boutique par exemple. Tous les points de contact avec le club seront regroupés sous un même compte. Cela sera vraiment plus simple. Au club, cela nous permettra aussi de mieux suivre les activités de notre communauté et de proposer des communications plus ciblées et adaptées » nous précise Alexandre Jeannin.

L’e-billetterie, canal essentiel dans les activités de billetterie B2C du Stade de Reims

Pour concrétiser ce projet de refonte, le Stade de Reims a collaboré avec Wetix Agency, prestataire de billetterie du club champenois depuis déjà de nombreuses années.

Stade de Reims : une nouvelle billetterie en ligne qui donne déjà satisfaction