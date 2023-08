Stade Rochelais : une nouvelle application mobile aux statistiques prometteuses

Par

Le Stade Rochelais a profité de la période estivale pour lancer sa nouvelle application mobile sur iOS et Android. Un canal de communication profondément modernisé qui colle à la nouvelle stratégie de développement du club mais aussi, et surtout, aux nouveaux usages de sa communauté. Et les premières statistiques de téléchargement et de consultation sont très encourageantes. Décryptage.

« Via nos outils d’analyse, on constate que la consultation de contenus sur mobile explose. Même si notre site internet est responsive, il fallait absolument proposer à notre communauté une application mobile plus moderne. D’où notre projet de refonte. » C’est en ces termes que Chloé Stévenet, Directrice Communication & Marque au Stade Rochelais, justifie la nécessité de lancer une nouvelle application mobile. Une forte poussée de la navigation mobile qui est partagée par tous les (grands) acteurs du web. « Avant le digital se faisait sur PC et desktop, aujourd’hui 80% du trafic vient du mobile » analysait ainsi dernièrement Jean-Baptiste Troussard, Directeur de l’Expérience Client chez Cdiscount, auprès de nos confrères du Journal du Net.

Or, la précédente version de l’application mobile des Maritimes remontait à 2016. L’outil était devenu au fil des années obsolète en matière d’ergonomie, de navigation mais aussi de fonctionnalités. Par ailleurs, le lancement de cette nouvelle application permet aussi au Stade Rochelais de coller à sa nouvelle stratégie multidisciplinaire. Car entre-temps, en 2018, le Stade Rochelais s’est doté d’un club de basket en devenant actionnaire majoritaire du Rupella Basket, rebaptisé depuis Stade Rochelais Basket. Au sein de l’application, les utilisateurs peuvent ainsi basculer des actualités rugby au basket en un seul clic.

Au sein de la nouvelle application, il est possible de passer des actualités du Stade Rochelais Rugby au Stade Rochelais Basket en un seul clic

« Les actualités basket n’étaient pas présentes dans la précédente version de notre application. On souhaitait rectifier le tir. Pour la première fois dans l’histoire du Stade Rochelais, on va tester un univers digital au sein duquel les deux sports sont présents » nous indique Chloé Stévenet.