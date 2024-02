Stade Rochelais, dans la cour des grands sur LinkedIn

Par

Le Stade Rochelais réunit aujourd’hui l’une des plus importantes communautés du sport français sur le réseau social LinkedIn. Les Maritimes doivent cette belle performance à leur stratégie de contenus déployée sur ce réseau social mais aussi, plus globalement, à leur modèle de croissance dont l’un des piliers repose sur les activités B2B. Eclairage.

Il n’y a pas qu’au niveau du palmarès que le Stade Rochelais rivalise avec les plus grands noms du sport français. Sur certaines plateformes sociales, les Jaune et Noir réunissent désormais des communautés comparables aux plus grands clubs de TOP 14 mais aussi de… Ligue 1 ! C’est le cas notamment sur LinkedIn où le club rochelais compte plus de 34 000 abonnés, le classant au 6e rang national parmi les clubs professionnels français, devançant ainsi certains gros noms du sport tricolore tels que le RC Lens, le FC Nantes ou encore les Girondins de Bordeaux.

Comment le Stade Rochelais est-il parvenu à construire une telle communauté sur cette plateforme axée B2B ? « On explique ces résultats en premier lieu par le modèle économique du Stade Rochelais. Le club réunit désormais environ 1 000 entreprises dans son réseau de partenaires. De plus, on encourage les entreprises qui nous soutiennent à activer leur partenariat en interne, auprès de l’ensemble de leurs collaborateurs. Cela multiplie alors les opportunités de contact sur ce réseau social » nous fait ainsi savoir Chloé Stévenet, Directrice de la Communication, Marque et Relations Médias du Stade Rochelais.

Le fort ancrage territorial et la passion que déchaine le club auprès de sa communauté – tant au niveau B2C que B2B – sont des facteurs clés de succès importants contribuant à la croissance des communautés du Stade Rochelais sur l’ensemble des plateformes sociales. « Au sein de notre territoire Grand-Ouest, il y a un fort attachement au club. Et c’est également perceptible sur LinkedIn » précise Chloé Stévenet.

Une stratégie de contenus particulièrement adaptée à LinkedIn

Cela serait néanmoins bien réducteur de résumer les succès du Stade Rochelais sur LinkedIn à sa stratégie globale de développement ou encore à l’engouement suscité par le club à travers notamment ses (excellents) résultats sportifs obtenus ces dernières années.

