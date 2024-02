Par

Au cours des dernières saisons, le club stéphanois est monté en puissance sur les différents sujets liés à l’expérience fan à Geoffroy-Guichard. Malgré sa descente en L2, l’ASSE a maintenu ses différents projets et a même pu compter sur quelques retouches apportées dernièrement à sa mythique enceinte pour encore améliorer la qualité d’accueil de ses spectateurs. Décryptage.

« Dans le sport français, il y a aujourd’hui une vraie prise de conscience autour des enjeux liés à la fan expérience. Ce sujet a longtemps été freiné par l’héritage de Coubertin. On pensait alors que les spectateurs se déplaçaient dans les stades uniquement pour le spectacle sur le terrain. Or, désormais, la plupart des spectateurs viennent au stade pour vivre une expérience globale. »

Le constat posé par Nathalène Vidal, Experte en fan expérience, est validé par de nombreux clubs professionnels français. Un certain nombre d’entre eux sont montés en puissance ces dernières années sur les thèmes en lien avec l’expérience au stade pour améliorer la qualité d’accueil des spectateurs. A ce titre, l’exemple de l’AS Saint-Etienne est particulièrement parlant.

« A partir de 2020, le club a vraiment pris conscience qu’il fallait s’améliorer à ce sujet. On avait fait le constat que notre public venait essentiellement à Geoffroy-Guichard pour la ferveur de nos tribunes et pour l’amour des Verts. Mais très peu de nos spectateurs saluaient le niveau de confort ou la qualité d’accueil. On a donc créé un poste spécifique pour remédier à cela » nous indique Aymeric Pijanowski, Référent Fan Expérience à l’ASSE.

Et malgré la descente en Ligue 2 survenue à l’issue de la saison 2021-22, l’AS Saint-Etienne a maintenu ses projets et investissements en la matière pour soigner la qualité d’accueil de ses spectateurs à Geoffroy-Guichard. « Tout ce que nous avions mis en place avant la descente a été maintenu. Il n’y a pas eu de retour en arrière » nous garantit Aymeric Pijanowski.

L’ASSE a même trouvé le moyen de renforcer certains dispositifs à l’image de sa fan squad, équipe chargée d’accueillir, de guider et de divertir les spectateurs durant leur parcours à Geoffroy-Guichard. « Au début, la fan squad était surtout chargée de missions de service à la personne et d’animation. On l’a depuis élargie avec une équipe d’accueil qui se charge d’aider les spectateurs à leur arrivée à Geoffroy-Guichard pour bien scanner leur billet au niveau des tourniquets par exemple. Cela aide à fluidifier les flux » explique Aymeric Pijanowski.

Attirer de nouveaux publics et les fidéliser

Alors que le sujet des animations vient immédiatement à l’esprit quand on évoque la fan expérience ; la notion recoupe un champ bien plus vaste d’activités.

La fan expérience, un sujet loin d’être anecdotique à l’AS Saint-Etienne