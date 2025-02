Quelle stratégie emailing pour le Stade Toulousain ?

Par

Canal de communication restant essentiel dans l’animation des communautés et la génération de chiffre d’affaires additionnel, l’emailing n’est pas toujours simple à appréhender pour les clubs professionnels. En combinant les bonnes pratiques, le Stade Toulousain fait office de bon élève en la matière même si le club cherche encore peaufiner son approche pour continuer à gagner en efficacité. Etude de cas.

« On a pour objectif d’embaser les membres de notre communauté sans ingérence dans leur vie. On cherche à développer une stratégie à la hauteur de la réputation de notre marque. » Le ton est immédiatement donné par Vincent Bonnet, Directeur Marketing & Communication du Stade Toulousain, concernant la stratégie emailing des Rouge et Noir.

Dès les premiers échanges, les équipes du Stade Toulousain font comprendre l’importance accordée à la personnalisation des communications pour adresser les bonnes newsletters à chaque contact opt-in. « On a récemment développé un tout nouveau centre de préférences. On a particulièrement travaillé son design pour inciter nos abonnés à parcourir cette rubrique et choisir les communications qu’ils souhaitent recevoir par mail. Ils sont alors acteurs des communications qu’ils reçoivent » nous précise Maïlys Traoré, Chargée de Marketing Digital au Stade Toulousain.

Grâce à cette nouvelle interface, les abonnés aux campagnes emailing du Stade Toulousain peuvent sélectionner les types de communication qu’ils souhaitent recevoir, répertoriés en 6 thèmes donnant accès à une douzaine de newsletters différentes. Une volonté de donner directement la main aux membres de sa communauté qui permet également au club d’opérer une première segmentation efficace de sa base de données.

Centre de préférences – Stade Toulousain

« On préfère avoir des contacts qui choisissent précisément les types de mails reçus pour qu’ils interagissent davantage avec nos communications. En recevant trop de mails jugés comme inintéressants, on a tendance à se désabonner. Cette plateforme est un instrument essentiel pour personnaliser les contenus reçus » complète Margaux Arlet, Responsable Marketing Digital du Stade Toulousain. La mise en ligne de ce nouveau centre de préférences se fait d’ailleurs ressentir sur les performances « emailing » du club. Le Stade Toulousain y a réduit son taux de désabonnement tout en affichant des métriques en hausse en termes de taux d’ouverture ou encore de taux de clic.

Comment le Stade Toulousain développe et enrichit ses bases de données ?

Mettre l’accent sur la personnalisation et la qualité des contenus poussés n’empêche pas le Stade Toulousain de manifester d’importantes ambitions en matière de taille de base de données. Contenu de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu masqué de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu réservé aux abonnés Pour lire l'intégralité de cet article, abonnez-vous ou connectez-vous. Déjà abonné ? Se connecter

Quelle stratégie emailing pour le Stade Toulousain ?