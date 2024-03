Stade Toulousain Rugby, un club qui rayonne sur LinkedIn

Par

En plus de rassembler l’une des plus importantes communautés du sport professionnel français sur LinkedIn, le Stade Toulousain affiche également un rythme de croissance très soutenu sur cette plateforme. Un succès qui est lié à la forte notoriété du club de la Ville Rose mais aussi à une stratégie de contenus particulièrement adaptée à ce réseau social. Décryptage.

1 240. C’est le nombre de nouveaux abonnés acquis par le Stade Toulousain sur le réseau social LinkedIn au cours du mois de février 2024. Les Rouge et Noir font partie du cercle très fermé des clubs professionnels français à parvenir à attirer plus de 1 000 nouveaux abonnés par mois sur ce canal. Sur le dernier mois écoulé, seuls le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais ont imité le Stade Toulousain.

Sur cette plateforme sociale initialement dédiée aux activités B2B, le Stade Toulousain fait jeu égal avec les principales puissances du sport français, y compris les locomotives de Ligue 1 rassemblant généralement les plus importantes communautés du pays sur les réseaux sociaux. A ce jour, le Stade Toulousain réunit sur sa page officielle plus de 64 000 abonnés, se classant ainsi au 4e rang du sport professionnel français, devançant des clubs tels que l’AS Monaco, le FC Nantes ou encore les Girondins de Bordeaux.

« Le Stade Toulousain a la chance de rassembler naturellement une grosse communauté. Au total, le club réunit une communauté de plus de 1,5 million de personnes sur les réseaux sociaux. A travers le monde, 10 millions de personnes s’intéressent au Stade Toulousain. Cela rejaillit forcément sur nos performances sur LinkedIn » nous éclaire alors Vincent Bonnet, Directeur Marketing et Communication du Stade Toulousain.

En effet, différentes études dernièrement révélées viennent souligner la très forte notoriété dont jouit le Stade Toulousain. Un travail conduit par le cabinet Advent place le Stade Toulousain au 3e rang en notoriété spontanée, derrière le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille. « En France, 55% des fans de rugby portent un intérêt pour le Stade Toulousain. L’exposition dont bénéficie le club sur LinkedIn est en corrélation avec les résultats des études de notoriété. Cela illustre l’attractivité de la marque Stade Toulousain » souligne Vincent Bonnet.