Brillant sur les terrains ces dernières saisons, parvenant même à reconquérir le titre en Serie A l’an dernier, le SSC Napoli engrange également d’importants profits sur le plan financier. Pourtant, le club napolitain devra nécessairement faire évoluer son modèle économique en profondeur à l’avenir pour viser encore plus haut. Décryptage.

« L’argent est le dernier des soucis pour le Napoli. Nous avons toujours fait de bonnes acquisitions par le passé. Et on continuera à en faire dans le futur. Le sujet est davantage sentimental. » C’est en ces termes que le fantasque président du Napoli, Aurelio de Laurentiis, s’est exprimé il y a quelques semaines au sujet du possible départ l’été prochain de son attaquant vedette, Victor Osimhen, en marge du Financial Times’ Business of Football Summit.

En apparence, l’homme fort du club napolitain a raison : les Gli Azzurri bénéficient d’une situation financière confortable leur permettant de refuser d’importantes offres pour l’international nigérian – même si ce dernier bénéficierait d’une clause libératoire dans son nouveau contrat. L’an dernier, le Napoli a ainsi engrangé des bénéfices nets à hauteur de 79,7 m€, validant ainsi une saison exceptionnelle, tant sur le plan sportif que financier. Des profits qui ont permis de renforcer les fonds propres du club, s’élevant désormais à près de 150 m€. Un bas de laine confortable qui pourrait permettre au club napolitain de supporter une saison sans C1 – le Napoli occupe actuellement le 7e rang de Serie A – sans trop entamer sa compétitivité sportive.

SSC Napoli : un modèle fortement dépendant des droits TV

Cependant, en creusant le sujet, le détail des comptes révèle des fragilités dans le modèle économique du SSC Napoli.

Le SSC Napoli doit-il faire évoluer son modèle économique ?