US Saint-Malo, un fonctionnement qui tend vers le professionnalisme

Au cours des dernières saisons, l’US Saint-Malo a considérablement musclé son fonctionnement en étoffant son organisation et en capitalisant sur ses points forts dont sa propension à créer du lien entre les acteurs économiques de son territoire. Une politique qui doit permettre au club malouin de retrouver durablement le haut du tableau de N2 en attendant de nourrir d’autres ambitions. Portrait.

L’US Saint-Malo a passé les fêtes au chaud. Après une première partie de saison réussie, l’USSM a clos l’année civile 2022 en pointant à la troisième place de sa poule de National 2 avec 20 points pris en 13 journées. Un rang auquel on n’était plus habitué du côté de la cité corsaire. Avant cet exercice 2022-23, l’USSM a traversé trois saisons compliquées, sauvant sa place en N2 à l’ultime journée l’an dernier. D’ailleurs, au sein de la direction du club, la prudence est toujours de mise.

« Nous n’avons que 6 points d’avance sur le premier relégable ! Nous évoluons dans un contexte particulier avec 5 ou 6 descentes à l’issue de cette saison et également 5 à 6 descentes l’an prochain. Tous les clubs de N2 ne sortiront pas indemnes de ces deux saisons de réforme. A l’USSM, notre objectif est avant tout de pérenniser notre place en N2 avant de voir plus haut » nous indique ainsi Fabrice Rolland, Directeur Général de l’US Saint-Malo.

Ce regain de compétitivité n’est néanmoins pas dû au hasard. Il est le fruit d’un gros travail d’analyse entamé au printemps dernier pour corriger les failles sportives du modèle malouin. L’effectif a alors été renouvelé à 80% lors de la dernière intersaison avec notamment des joueurs plus expérimentés qui ont été intégrés à l’équipe première. « On a cherché à construire une équipe qui correspond à la fois à notre identité de jeu, de club et territoriale » avance ainsi Fabrice Rolland.

L’US Saint-Malo récolte aussi les fruits de sa politique de structuration impulsée par son duo de présidents, Yves Fantou et Roland Beaumanoir, et coordonnée par Fabrice Rolland, arrivé au club il y a 6 ans. Organisé toujours sous le régime de l’association déclarée, l’USSM fonctionne pourtant aujourd’hui comme une véritable entreprise de l’industrie sportive. Le club emploie désormais 49 salariés avec de gros efforts portés ces dernières années sur la formation et l’équipe première féminine. « Il y a 5 ans, nous n’avions qu’une seule joueuse sous contrat. Nous en comptons désormais une douzaine » nous précise Fabrice Rolland. Dotée d’un budget de fonctionnement de 2,2 m€ pour cette saison 2022-23 – en progression de 60% sur 8 ans – l’USSM dédie 25% de cette enveloppe à sa section féminine dont l’équipe première évolue en D2F.