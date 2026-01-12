Nouveau maillot, fortes ambitions : Team Vitality dévoile son équipementier

Par

Lors de la révélation de son nouveau maillot Pro 2026, Team Vitality a officialisé un changement d’équipementier en nouant une collaboration de 2 ans avec Fulllife. L’équipe d’esport mise sur ce nouveau partenariat pour satisfaire ses ambitions de croissance en matière de merchandising. Décryptage.

Les fans de Team Vitality n’ont sans doute, au premier abord, pas été surpris par le design du nouveau maillot PRO 2026 révélé vendredi dernier. Fidèle à son identité, le jaune et le noir sont les couleurs dominantes de la nouvelle tenue de Team Vitality qui sera notamment portée pour la première fois en compétition officielle par ses joueurs de Rocket League lors des Qualifiers Rocket League Championship Series.

Pourtant, un élément important a changé dans la stratégie merchandising conduite par Team Vitality en cette nouvelle année. En partenariat avec hummel lors des saisons précédentes, l’équipe à l’abeille a opéré un changement de partenaire technique en s’engageant avec Fulllife pour les deux prochaines saisons. Un choix murement réfléchi qui doit permettre à Team Vitality de satisfaire plusieurs objectifs d’ordre économique et marketing.

« Nous nous retrouvons pleinement dans l’approche de Fulllife, et ce, à plusieurs niveaux. C’est une belle marque française, une belle histoire entrepreneuriale avec une approche premium et des produits de qualité fabriqués en France ou en Europe » nous indique Amélie Canet, Strategy & Brand Development Director chez Team Vitality.

Team Vitality a ainsi décidé de faire confiance à une marque endémique à l’esport pour ce nouveau cycle. Fulllife n’en est pas à son coup d’essai en matière de collaboration avec les grandes équipes d’esport de la scène française et européenne. Cette dernière a noué des partenariats ces dernières années avec Fnatic, G2 Esports ou encore la Karmine Corp.

« C’est l’équipementier le plus établi au sein de l’écosystème esport européen depuis plusieurs années. Fulllife collabore avec des équipes de premier plan. Il en comprend donc parfaitement les codes et le fonctionnement d’une scène qui peut parfois être complexe à appréhender pour les non-initiés, c’est un vrai plus pour nous » poursuit Amélie Canet.

Un partenariat qui s’étendra bien au-delà des maillots officiels

