Orange : quelle stratégie dans l’esport pour gagner la partie ?

Engagé depuis déjà de nombreuses années auprès de grands acteurs du secteur, Orange a misé très tôt sur l’esport dans sa stratégie de partenariats. Un choix que l’opérateur ne regrette nullement car il satisfait pleinement ses objectifs. Décryptage.
« Au football, c’est indispensable d’être équipé des meilleurs crampons pour performer. Dans l’esport, pour jouer dans de bonnes conditions, il vous faut le meilleur réseau. » Voilà comment Stéphane Tardivel, Directeur Influence & Sponsoring, nous résume le positionnement d’Orange dans l’esport.
Certes, pour un opérateur, investir dans l’esport peut constituer une belle démonstration de son savoir-faire. Mais ce n’est pas la seule raison qui pousse Orange à investir depuis déjà de nombreuses années dans cet univers. Cette dernière en profite également pour travailler son image et préférence de marque auprès de publics cibles dont notamment les jeunes générations.
« On a l’impression aujourd’hui que l’esport est devenu un mot magique. Chez Orange, nous ne sommes pas présents dans l’esport par opportunisme. C’est un sujet qu’on traite avec beaucoup de sérieux depuis de nombreuses années. Avant même l’essor de l’esport en France, nous étions déjà présents dans le gaming » souligne Stéphane Tardivel.
En effet, parmi les gros acteurs de l’économie française, Orange est un pionnier en matière de partenariats dans l’esport. Dès 2018, l’entreprise a accompagné le lancement de la Team Vitality en devenant partenaire majeur de cette nouvelle structure de haut niveau avant de basculer du côté de la Karmine Corp. Cela fait désormais 4 ans qu’Orange est partenaire de la team cofondée par Kamel Kameto Kebir.
Mais comment Orange a jeté son dévolu sur la Karmine Corp ? « L’impact des influenceurs est clé pour engager des audiences dans l’univers de l’esport. Et on sait très bien que la communauté de Kamel est hyper importante et très engagée » nous répond Stéphane Tardivel. « Cela fait 4 ans que nous travaillons ensemble et cela fonctionne très bien. Ils comprennent nos enjeux et on comprend les leurs. Nous travaillons en étroite collaboration pour mener à bien nos projets » complète le Directeur Influence & Sponsoring d’Orange.