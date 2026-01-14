RC Lens, quand l’anticipation budgétaire devient un avantage compétitif

Par

Grâce à une parfaite compréhension de l’évolution du contexte économique au sein de son secteur et de son territoire, le RC Lens parvient désormais à équilibrer son budget à l’issue de chaque exercice et même à générer des profits récurrents. Sa direction ne relâche pas les efforts et continue à travailler d’arrache-pied pour adapter le modèle économique du club et le rendre plus robuste. Décryptage.

« Nous sommes désormais dans le top 5 de Ligue 1 en matière de revenus commerciaux. Nous avons atteint l’an dernier la barre des 45 m€ de recettes commerciales en incluant la billetterie, le sponsoring, les hospitalités et le merchandising. Cela nous place à un haut niveau de performance sur le plan national alors que nos revenus étaient limités à 30-35 m€ au cours des saisons précédentes. »

Voilà comment Benjamin Parrot, Directeur Général du RC Lens, décrivait au mois de septembre dernier les performances commerciales enregistrées par les Sang et Or auprès de nos confrères de News Tank Football. Une dynamique (très) positive qui est le fruit d’un intense travail mené au club pour développer ses ressources.

Outre les bons résultats sportifs, le club peut notamment s’appuyer sur un attachement très fort au club pour flirter avec la barre des 100% de taux de remplissage à Bollaert-Delelis. La stratégie de communication et les plans d’activation (ingénieux) proposés aux entreprises contribuent également à développer significativement les recettes B2B du club artésien.

Cette tendance haussière en matière de revenus commerciaux a ainsi aidé le RC Lens à enregistrer un résultat net positif lors du dernier exercice. En effet, selon les états financiers dernièrement publiés, le club a ainsi engrangé des bénéfices d’un peu plus de 4 m€ à l’issue de la saison 2024-25.

Ce résultat positif n’est plus une anomalie du côté des Sang et Or. Ainsi, le club lensois dévoile un résultat net bénéficiaire pour le quatrième exercice consécutif. Ce dernier s’élevait même à 7,5 m€ lors de la saison 2023-24 au cours de laquelle il avait disputé la C1. Le RC Lens est ainsi devenu un très bon élève (financier) de Ligue 1. Un scénario qui paraissait invraisemblable au milieu des années 2010 quand le club était en proie à de graves difficultés financières.

Le RC Lens a encore besoin de recourir massivement au marché des transferts pour équilibrer ses comptes

Contenu de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu masqué de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu réservé aux abonnés Pour lire l'intégralité de cet article, abonnez-vous ou connectez-vous. Déjà abonné ? Se connecter

RC Lens, quand l’anticipation budgétaire devient un avantage compétitif