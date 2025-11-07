Limoges Handball, les clés d’une stratégie de billetterie plus performante

Par

Lors des dernières saisons, le Limoges Handball est parvenu à développer significativement ses affluences au Palais des Sports de Beaublanc tout en enregistrant une croissance de chiffre d’affaires de billetterie encore plus soutenue. Le club doit cette tendance haussière à ses bons résultats sportifs mais aussi à sa stratégie de développement particulièrement bien construite. Eclairage.

« Quand le calendrier sort, je m’isole pendant deux jours. Cela fait d’ailleurs toujours rigoler mes collègues. Je cherche alors à construire la saison comme une série Netflix avec ses temps forts et ses périodes plus creuses qu’il faut animer pour maintenir de bonnes affluences. »

Voilà comment Kevin Boisseau, Responsable Développement du Limoges Handball, nous résume la minutieuse stratégie de billetterie conçue par le club de Liqui Moly Starligue pour développer ses activités. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le travail porte ses fruits.

Alors que le Limoges Handball enregistrait un taux de remplissage de l’ordre de 75% en 2022-23, le club est parvenu à franchir la barre des 90% au cours des deux derniers exercices, tout en faisant diminuer drastiquement sa politique d’invitations. « En 2022-23, on se situait autour de 30% d’invitations. Désormais, ce ratio est tombé à moins de 5% » nous confie Kevin Boisseau.

La saison 2025-26 confirme cette tendance haussière en matière de billetterie. Alors que le club n’a encore affronté aucun cador du championnat à domicile – cela sera le cas dès dimanche avec la réception du HBC Nantes – il affiche pourtant un taux de remplissage de l’ordre de 90%. « Lors de la réception de Dijon, on a rempli Beaublanc à 98%. C’est énorme ! Il y a encore deux ans, on aurait sans doute à peine dépassé la barre des 60% pour une telle affiche » précise Kevin Boisseau.

Pour l’exercice en cours, le Limoges Handball peut notamment s’appuyer sur une campagne d’abonnement pleinement réussie. Au total, près de 2 200 tickets saison ont été commercialisés par le club. En matière de chiffre d’affaires, la progression est de 11% par rapport à l’an dernier. Si on ajoute l’offre des 4 Fantastiques – comprenant une place pour les chocs face au PSG, au HBC Nantes, au Montpellier HB et au FENIX – c’est plus de 2 450 spectateurs qui se sont engagés auprès du Limoges Handball.

« L’offre des 4 Fantastiques est vraiment intéressante. Elle pourrait être perçue comme un produit de substitution par rapport à l’abonnement annuel classique. Mais ce n’est pas du tout le cas car nous sommes un jeune club. C’est réellement un produit d’acquisition. D’ailleurs, on convertit régulièrement nos abonnés 4 Fantastiques en abonnés saison » nous explique Kevin Boisseau.

Une organisation adaptée à la croissance d’activité

