Le turnover business : l’autre mercato des clubs de Ligue 1

En Ligue 1, les fenêtres de transferts sont généralement très animées, notamment dans le sens des départs, en raison du modèle économique développé par la plupart des formations de l’élite, obligées de céder leurs meilleurs actifs pour équilibrer les comptes. Néanmoins, un autre « mercato », bien moins médiatique, agite de plus en plus fréquemment le football professionnel français : celui des décideurs à la tête de la direction générale, marketing ou commerciale des clubs. Pourtant, plus de stabilité à la tête des services business permettrait de créer davantage de valeur. Note d’analyse de Lionel Maltese, Maitre de Conférences à Aix-Marseille Université et Professeur Associé à Kedge Business School.

La recherche de la fameuse alchimie entre joueurs d’une équipe de football est un enjeu majeur de la performance sportive d’un club. Cependant, comme le révèle une nouvelle fois le rapport de la DNCG avec des pertes nettes financières cumulées de 601 M€ en Ligue 1 et Ligue 2 sur la saison dernière, la variable économique du marché des transferts est toujours celle qui a la vocation d’ajuster les comptes.

Ainsi, même si les dirigeants des clubs de football professionnel sont focalisés sur l’optimisation de la qualité de leur effectif sportif, ils sont économiquement contraints à ne pas pouvoir travailler sur le long terme, sur l’effet d’expérience de leur équipe et l’alchimie entre joueurs qui en découle… La Ligue 1 qui a comme slogan « la Ligue des Talents » est factuellement un réservoir de talents pour d’autres championnats et d’autres clubs.

Ce constat n’est pas nouveau et renforce la faiblesse structurelle des modèles économiques français historiquement dépendants des droits TV avec comme solution d’équilibre ou de « sauvetage » budgétaire la variable « trading ». Pour autant, le niveau de revenus issus des opérations marketing (sponsoring, billetterie, merchandising…) évolue positivement mais pas à la même vitesse que les charges salariales et donc l’investissement sportif.

La question des modèles économiques durables des clubs de football est encore et toujours un sujet sans fin. L’augmentation des ressources économiques est une condition nécessaire mais pas suffisante pour capter assez de valeur pour maintenir une performance sportive durable. La faiblesse des résultats des clubs français sur la scène européenne et le flux continu de départs de joueurs majeurs en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Italie voire aux Etats-Unis sont des signaux négatifs pour le développement de la marque « Ligue 1 ».