L’US Vimy : club engagé dans la construction d’un modèle pérenne en N3

Faisant partie des petits poucets du National 3, l’US Vimy a pourtant pleinement réussi sa première partie de saison. Sa direction travaille actuellement d’arrache-pied pour poursuivre la structuration du club et lui donner des ressources additionnelles lui permettant de s’installer durablement en N3. Même si les obstacles sont nombreux à surmonter pour le club vimynois. Portrait.

« Quel est le plan si on monte la saison prochaine en National 2 ? » Voilà une question qui commence à trotter dans l’esprit des joueurs de l’US Vimy. Le club a parfaitement réussi sa phase aller 2022-23 en engrangeant 22 points en 12 rencontres disputées. Les Vimynois pointent ainsi au 7e rang à (quasiment) mi-parcours avec seulement 2 points de retard sur la première place !

Mais il n’est pas question de s’enflammer au sein du club. « Assurons déjà tous les points pour le maintien puis on aura le temps de discuter d’autres ambitions plus tard » avance prudemment Nathalie Cockenpot, Présidente du club pas-de-calaisien aux 420 licenciés. Dotée d’un budget annuel de fonctionnement de 330 000 € – au sein d’une poule de N3 où certaines formations parviennent à réunir plus de 1 m€ de ressources – l’US Vimy n’était clairement pas programmée pour jouer la montée en début de saison. « Lors de mes auditions devant la DNCG, on me demande souvent si je n’ai pas oublié un zéro. Nous sommes très performants sur l’indicateur euros dépensés par point collecté » plaisante Nathalie Cockenpot.

Avant de rêver à une montée en National 2, la direction de l’US Vimy et l’encadrement sportif planchent avant tout sur une stabilisation de l’équipe première en National 3. Pour un club situé dans une commune de 4 200 habitants, cela constitue déjà un grand défi. L’étroitesse de son budget ne permet pas à l’US Vimy d’offrir des contrats fédéraux à la plupart de ses joueurs. L’US Vimy doit alors lutter à chaque intersaison pour retenir ses meilleurs éléments et bien remplacer les éventuels partants. « On a la chance d’être le seul club de N3 à 30 kilomètres à la ronde. Pour signer dans un club aux moyens plus importants en N3, il faut se rapprocher de la métropole lilloise. Néanmoins, certains clubs de R1 disposent d’un budget plus conséquent que le nôtre et peuvent essayer d’attirer certains de nos joueurs. On met alors en avant l’attractivité du N3 pour les retenir » nous précise ainsi Nathalie Cockenpot.

Par ailleurs, la refonte des championnats amateurs de haut niveau laisse planer un certain flou sur le futur format du National 3. Passant sous le giron de la FFF, la composition des poules pourrait être revue prochainement avec la possibilité d’affronter des clubs en-dehors de sa région, engendrant alors de nouvelles problématiques en matière d’organisation et de coûts. Ce qui oblige les clubs à travailler sur plusieurs scénarios budgétaires pour les saisons prochaines.

« Actuellement, dans mon effectif, j’ai 5 à 6 joueurs qui travaillent le samedi matin. Si nous sommes amenés lors des saisons à venir à jouer un samedi soir face à une équipe normande ou alsacienne, on serait alors obligé de revoir notre fonctionnement. Dans la construction de notre futur budget, on travaille actuellement sur plusieurs scénarios. Il y a le cas de la descente en R1, celui du maintien en N3 dans une poule favorable géographiquement et celui d’un maintien en N3 dans une poule moins favorable avec de plus longs déplacements et de nouvelles contraintes » nous explique ainsi Nathalie Cockenpot.