Quelle valorisation pour les grands clubs européens ?

Estimer la valeur d’un club professionnel de football est un exercice difficile à effectuer y compris pour les experts aguerris en finance. Il l’est encore davantage pour les très grands clubs du football européen car de nombreux critères extra-financiers – dont la rareté de l’actif ou encore les forts enjeux d’image – viennent fortement influencer le prix d’achat. Décryptage.

5,540 Mds€. C’est la valorisation la plus importante atteinte au sein du football européen selon la dernière édition du baromètre Forbes parue au mois de mai dernier. Ce leadership est occupé par le Real Madrid, devançant ses rivaux de Manchester United et du FC Barcelone selon les estimations réalisées par le magazine de référence américain.

Sans en dévoiler tous les détails, Forbes indique appliquer une variante de la méthode des multiples pour estimer la valeur des différentes organisations sportives. Concernant la valorisation des différents clubs européens, le montant révélé équivaut en moyenne à 5 fois le chiffre d’affaires engrangé au cours du dernier exercice écoulé.

Si ce multiple peut paraître (très) élevé par rapport aux transactions recensées sur l’ensemble du marché footballistique ; en revanche, il semble être en corrélation avec les données du marché des très grands clubs de football européen. A titre d’exemple, Arctos va acquérir un peu plus de 12% du capital social du Paris Saint-Germain sur la base d’une transaction valorisant le club de la capitale à hauteur de 4,25 Mds€. Or, le PSG s’apprête à révéler un chiffre d’affaires de l’ordre de 800 m€ concernant l’exercice 2022-23.

« Les plus grandes franchises de sports US sont valorisées entre 6 et 7 fois leurs revenus. Petit à petit, c’est un multiple qu’on commence à atteindre pour les très grands clubs européens. Ce sont des organisations sportives comparables, bénéficiant d’un rayonnement de dimension mondiale et disputant, pour les clubs européens, une sorte de ligue fermée avec la Champions League » analysait dernièrement dans nos colonnes Renaud Régner, Managing Director chez Kroll, ayant participé à plusieurs transactions au sein du football européen. L’entrée de Jim Ratcliffe au capital de Manchester United sur la base d’une valorisation totale à 6,3 Mds$ (5,75 Mds€) tend à valider cette évolution.