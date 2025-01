Quelle stratégie de développement pour NOLT ?

Par

Lancée en 2020, la marque niçoise NOLT ne cesse de développer ses activités dans le sport. Et cette dernière prépare actuellement une nouvelle levée de fonds pour encore accélérer sa croissance et donner vie à de nouveaux projets d’ampleur en matière d’impact.

Disrupter un marché : voilà une expression qui est régulièrement employée, parfois à tort et à travers, dans l’écosystème des start-up. Pourtant, elle n’est pas galvaudée quand il s’agit de décrire les activités de NOLT. Premier équipementier de sport écoresponsable et circulaire, la jeune entreprise niçoise cherche à dépoussiérer un marché du teamwear qui a longtemps ignoré les sujets environnementaux dans l’exercice de ses activités.

« Sur le marché du teamwear, il n’y a pas beaucoup de marques et encore moins de nouveaux acteurs. Les leaders du marché sont installés depuis plusieurs décennies. On a l’impression que c’est impossible de les déloger. Mais il s’agit également d’un marché relativement peu digitalisé et pas du tout écoresponsable » analyse Paul Guinard, Cofondateur de NOLT.

Outre le fait de concevoir tous ses produits en matière recyclée – ce qui constitue une véritable révolution dans le secteur – puis de les transformer en coupelles de sport une fois en fin de vie ; NOLT cherche à profondément casser les codes de ce marché en réduisant les intermédiaires et en s’appuyant sur les opportunités offertes par la révolution numérique.

« Contrairement à la quasi-intégralité de nos concurrents, on ne passe pas par des revendeurs ou des distributeurs. On veut vendre en direct aux clubs » nous précise Olivier Guigonis, également Cofondateur de la marque. « Chez NOLT, nous sommes convaincus qu’il y a une petite part de gâteau à prendre sur un marché énorme. Car il est en train de changer. Les clubs doivent désormais faire attention aux problématiques environnementales dans leurs achats. Le digital occupe par ailleurs une place de plus en plus importante. De nombreux dirigeants ne veulent plus commander leurs équipements sur catalogue ou dans un magasin d’un distributeur » avance Paul Guinard.

Des arguments qui ont déjà séduit de nombreux clubs à travers l’Hexagone. A ce jour, NOLT fournit des équipements aux licenciés de près de 800 clubs. « On a réalisé près de 80 000 produits en 2024 » complète Olivier Guigonis. NOLT a d’ailleurs commencé à nouer de premières collaborations dans le sport professionnel avec notamment un accord conclu avec le Racing Club Cannes (volley féminin). La jeune pousse niçoise a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 700 000 € lors du dernier exercice écoulé.

Une première levée de fonds pour accélérer la croissance et s’ouvrir de nouveaux marchés

L'été dernier, NOLT a annoncé avoir bouclé une première opération de levée de fonds en seed à hauteur de 500 000 €. Plusieurs business angels, bien connus dans l'univers du sport, ont participé à ce tour de table

