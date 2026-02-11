Angers SCO : un résultat négatif mais des fondamentaux préservés

Par

Angers SCO a accusé des pertes relativement conséquentes à l’issue du dernier exercice pour son retour dans l’élite. Le club de l’Anjou dispose néanmoins de sérieux atouts dans sa manche pour retrouver rapidement l’équilibre budgétaire malgré un contexte très difficile pour l’ensemble du football professionnel français. Décryptage.

« C’est l’économie du foot qui est touchée et c’est à nous de trouver des solutions, personne ne viendra nous donner un coup de main. C’est tout un modèle économique qu’il faut revoir. Il faut que les acteurs du football prennent conscience de la gravité des choses. »

Voilà comment Saïd Chabane, propriétaire d’Angers SCO, décrivait la situation financière du football professionnel français auprès de nos confrères de Ouest-France en… juillet 2024 ! Pourtant, à cette époque, le club angevin venait de retrouver l’élite et, surtout, la LFP avait conclu un accord in-extremis avec DAZN et BeIN Sports devant assurer un minimum garanti de l’ordre de 500 m€ par saison concernant les droits TV domestiques.

Depuis, la crise des droits TV s’est accentuée – avec le départ de DAZN au bout de seulement une saison et le lancement de Ligue 1+ – et cela n’arrange en rien bien entendu l’état des finances des différentes formations de Ligue 1.

Mais avant même le départ précipité du diffuseur britannique, les conséquences de cette crise télévisuelle se font déjà ressentir dans les comptes de l’ensemble des protagonistes du football hexagonal.

Alors que le SCO avait pris pour habitude de rendre des copies très propres sur le plan financier au cours des dernières saisons, le club a ainsi subi un résultat net déficitaire à hauteur de 5,5 m€ à l’issue de l’exercice 2024-25. Une bottom line qui tranche par rapport à la saison 2023-24 au cours de laquelle le club était parvenu à engranger près de 12 m€ de profits – le club évoluait pourtant en Ligue 2 !

Des droits TV en baisse malgré la montée en L1 !

Angers SCO : un résultat négatif mais des fondamentaux préservés