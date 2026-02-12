Stade Brestois 29, la refonte e-commerce qui change la donne

Par

Le Stade Brestois 29 a inauguré sa nouvelle boutique en ligne au mois de novembre dernier. Trois mois après son lancement, le club breton est satisfait des performances de son nouveau canal de vente. Décryptage.

N’est-il pas risqué de lancer la nouvelle version de son site e-commerce en période de fin d’année généralement très intense en termes d’activité ? Sûr de son fait et du travail mené en amont, le Stade Brestois 29 n’a pas attendu la nouvelle année et a dévoilé au mois novembre dernier sa nouvelle boutique en ligne profondément modernisée.

« L’objectif principal de cette refonte était d’offrir à nos supporters une interface plus fluide, intuitive et agréable à utiliser » nous explique Yohan Guyader, Manager merchandising et Responsable équipements au Stade Brestois 29. « Par ailleurs, il était essentiel de disposer au quotidien d’un logiciel métier interne plus performant, afin de gagner en efficacité et d’optimiser, à terme, la mise en œuvre de nos actions marketing » poursuit ce dernier.

La nouvelle boutique en ligne du Stade Brestois 29 a été développée sous Shopify

Pour mener à bien ce projet de bout en bout, le Stade Brestois 29 s’est appuyé sur l’expertise de l’agence Webqam. Cette dernière a déjà collaboré avec de nombreux clubs professionnels sur la refonte de leur boutique en ligne dont notamment l’AS Saint-Etienne ou encore le Standard de Liège. Le projet a concrètement démarré en avril 2025 pour une mise en ligne officielle du site le 05 novembre dernier. La nouvelle plateforme a été développée sous Shopify.

« Les équipes dédiées de Webqam nous ont accompagnés pas à pas dans la refonte de notre écosystème digital, avec pour objectif de créer une boutique en ligne plus flexible, plus performante et pleinement orientée client » avance Yohan Guyader.

Des performances à la hauteur des espérances

