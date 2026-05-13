Enceintes Sportives

Havre Athletic Club : une activité F&B en constante croissance

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HAC restauration grand public

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Ayant déjà enregistré une hausse continue au cours des dernières saisons, le HAC a poursuivi sur sa lancée en affichant une nouvelle progression de ses activités Food & Beverage en jour de match en cet exercice 2025-26. Le club normand compte maintenir cette dynamique en 2026-27 en généralisant certains tests menés ces derniers mois. Eclairage.

« Toutes les nouveautés que nous avons mises en place en cette saison 2025-26 avaient pour but de monter en gamme sur les offres et de mieux servir nos spectateurs. Ce sont les deux principaux axes sur lesquels nous avons travaillé pour développer nos activités. »

Voilà comment Dalil Chati, Responsable F&B au Havre Athletic Club, nous résume la philosophie qui a guidé la stratégie de restauration grand public mise en place par les Ciel & Marine en cet exercice 2025-26. Il faut dire que le club normand n’a pas été avare en nouveautés pour toujours mieux contenter ses spectateurs.

Les habitués du stade Océane ont ainsi pu découvrir dès le début de saison des buvettes totalement rebrandés avec l’aide de ses prestataires My Pie et Manhattan Hotdog. Le club n’a pas oublié également dans ses ajustements les points de vente installés dans les alcôves du stade et rebaptisés en cette saison les Corners Normands. Du cidre, des tartes aux pommes ou encore une bière locale brassée à 2 kilomètres du stade y sont proposés. « On a voulu jouer sur l’attachement à la région tout en faisant travailler des producteurs locaux pour définir l’offre de ces points de vente » nous explique Dalil Chati.

L’offre de restauration sur la parvis du stade Océane a également été revue. Pour donner vie à de nouvelles idées, le HAC s’est ainsi associé au chef étoilé David Gallienne, vainqueur de l’édition 2020 du concours TOP CHEF, pour définir le menu de son espace renommé La Lucarne by David Galienne. Le HAC y propose notamment un croque-monsieur à la truffe totalement revisité, devenu en peu de temps un véritable plat signature. « A travers cette collaboration, on a cherché à changer l’image de la restauration grand public au stade en y adossant le nom d’un chef étoilé et très apprécié dans notre région » décrypte Dalil Chati.

Autre chantier d’envergure lancé par le HAC en cette saison 2025-26 : le déploiement de bornes de commande à une de ses buvettes en collaboration avec Digifood. Un test qui s’avère concluant même s’il reste quelques freins à lever.

« La buvette équipée de bornes est située à côté d’une buvette qui n’en n’a pas. Quand il n’y a pas de file d’attente, nos spectateurs se rendent plus facilement vers la buvette traditionnelle. En revanche, à la mi-temps, quand les files d’attente se rallongent, ils n’hésitent plus à commander sur les bornes. Et cela permet de les servir beaucoup plus rapidement » nous précise Dalil Chati.

Selon le Responsable F&B du HAC, la buvette équipée de bornes est en capacité de traiter les commandes deux fois plus rapidement. « Cela réduit les files d’attente tout en permettant aux équipes de travailler plus sereinement » décrit ainsi Dalil Chati.

Le HAC muscle ses outils de pilotage

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