Comment le Castres Olympique fait évoluer son modèle B2B ?

Ces derniers mois, le Castres Olympique est parvenu à faire grossir de manière substantielle son réseau de partenaires. De bons résultats que le club doit aux réaménagements réguliers de ses espaces à Pierre-Fabre mais aussi à une organisation permettant de répondre aux (nouveaux) besoins de ses partenaires. Eclairage.

« Au Castres Olympique, nous sommes rentrés dans une véritable démarche d’amélioration continue de Pierre-Fabre et notamment de ses espaces d’hospitalités. Toutes nos réflexions sont désormais orientées parcours-client. On cherche clairement à identifier comment on crée de la valeur pour nos partenaires, quels sont nos axes de différenciation par rapport à nos concurrents, les points sur lesquels on peut s’améliorer… Le produit occupe donc une place centrale dans notre argumentaire. »

Voilà comment Vincent Manganiello, Directeur des Opérations du Castres Olympique, nous résume la stratégie mise en place par le club tarnais pour développer son réseau de partenaires et plus globalement ses activités B2B. La naissance en cette saison 2025-26 du Salon des Vignerons de Gaillac en plein cœur de Pierre-Fabre illustre pleinement cette philosophie d’amélioration continue prônée au club.

« Ce salon était par le passé sous-utilisé. Il ne donnait pas satisfaction dans son rythme de remplissage. Avec les équipes du club, on s’est mis autour d’une table pour trouver un thème à cet espace et faire vivre à nos partenaires une nouvelle expérience » explique Vincent Manganiello. Avec le soutien de 6 partenaires-fondateurs issus du monde viticole gaillacois, le Castres Olympique a alors totalement réaménagé ce salon pour le transformer en un espace convivial décoré façon « bar à vin » de 120 places et qui affiche un taux de remplissage sans cesse en croissance de match en match.

« La création de ce salon a été positive à tous les niveaux. Cela nous a permis d’adresser un nouveau secteur d’activité en attirant des entreprises du monde viticole. Mais aussi d’élargir notre zone de chalandise en recrutant des partenaires issus du nord de notre département » avance Vincent Manganiello. D’autant que le club est parvenu à séduire des acteurs provenant de toute la filière. A titre d’exemple, l’entreprise Infaco, leader mondial du sécateur automatique des vignes, est devenue dernièrement partenaire du CO.

Une organisation qui ne cesse de monter en puissance

En cette saison 2025-26, le Castres Olympique a fait un véritable bond en avant concernant le nombre de partenaires. Alors qu’il en comptabilisait 315 en janvier 2025, le club totalise désormais plus de 390 entreprises dans son réseau. Il devrait ainsi franchir la barre des 400 membres d’ici la fin de l’exercice en cours. Une évolution impressionnante qui lui permet d’afficher un haut taux de remplissage à Pierre-Fabre. A date, le CO enregistre un taux d’occupation de ses sièges B2B de 92% avec environ 1 200 places à prestation commercialisées par rencontre.

Comment le Castres Olympique fait évoluer son modèle B2B ?