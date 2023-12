Merchandising : quelle stratégie de développement pour l’ASM Clermont Auvergne ?

Par

Les Jaune et Bleu ont fait le choix dernièrement de réinternaliser la gestion de leurs activités de merchandising pour mieux organiser le développement de cette activité. Une stratégie qui permet au club auvergnat d’enclencher de nouveaux projets visant à accroître le rayonnement de sa marque et à augmenter ses revenus issus de la vente de produits dérivés. Eclairage.

Sans surprise, les fêtes de fin d’année constituent un temps fort dans les activités de merchandising et de licensing des clubs professionnels. L’ASM Clermont Auvergne ne fait pas exception : le club de TOP 14 prévoit de réaliser plus d’un tiers de son chiffre d’affaires annuel en cette fin d’année civile 2023.

« Nous évaluons à 35% le poids de la période des fêtes de fin d’année dans notre prévisionnel. Néanmoins, à l’ASM, nous avons récupéré la gestion en propre de l’activité de merchandising en cette saison 2023-24. Et ce n’est pas encore le cas concernant le canal web : sa gestion est encore externalisée en cet exercice et nous reprendrons la main dessus lors de la saison 2024-25. Nous sommes ainsi en pleine phase de reconstruction de notre offre produit et de nos budgets prévisionnels » nous explique Justine Dahan, Directrice des Opérations Commerciales et de la Marque à l’ASM Clermont Auvergne Rugby.

Pour se donner le maximum de chance d’atteindre ses objectifs en cette période de forte activité, l’ASM a conçu une gamme spécifique de produits avec des bonnets, des écharpes et l’incontournable pull de Noël. « Cette gamme vient en complément de notre offre outwear pour venir supporter l’ASM au Michelin en restant au chaud » nous indique Justine Dahan. Le club a également pris soin d’étendre son réseau de distribution en ouvrant 3 points de vente supplémentaires à Clermont-Ferrand et dans ses alentours pour mieux référencer et distribuer ses produits.

Un fort ancrage territorial comme facteur clé de succès

Le choix de réinternaliser les activités de merchandising offre à l’ASM Clermont Auvergne plus de marge de manœuvre dans la conduite de cette business unit et lui permet d’aligner plus facilement son développement avec ses objectifs marketing et son image de marque.

Merchandising : quelle stratégie de développement pour l’ASM Clermont Auvergne ?