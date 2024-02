Comment les Ducs d’Angers soignent l’expérience spectateur à l’IceParc ?

Par

Depuis leur entrée dans l’IceParc, Les Ducs d’Angers ne cessent de travailler sur les sujets en lien avec la fan expérience pour accueillir au mieux partenaires et spectateurs en jour de match. Une stratégie qui contribue aux bonnes affluences affichées par le club de Synerglace Ligue Magnus. Décryptage.

Plus d’une vingtaine de partenaires des Ducs d’Angers ont pu se faire couper les cheveux tout… en assistant à la (folle) rencontre opposant le club angevin aux Rapaces de Gap au mois de janvier dernier ! Voilà une des dernières innovations mises en place par l’actuel deuxième de Ligue Magnus, en collaboration avec son partenaire Point Cut Barbershop, pour enrichir l’expérience de ses spectateurs à l’IceParc. Un stand barbier, peu banal dans une enceinte sportive, qui symbolise le niveau de créativité des équipes du club à ce sujet.

« On veut éviter la lassitude en proposant une expérience unique à chaque match ! Proposer une activité barbier, c’est relativement facile à mettre en place. Il fallait juste installer les fauteuils avec un accès à une prise électrique. Et le tour était joué » nous résume alors Théo Bariller-Krine, Stadium Manager aux Ducs d’Angers.

Et si cette activité précise était réservée aux partenaires du club, les Ducs d’Angers n’en oublient pas pour autant le grand public dans les animations proposées au sein de leur patinoire. A l’occasion de la réception des Gothiques d’Amiens mardi soir, le club a pris soin d’aménager une tribune spécialement destinée aux… célibataires en cette semaine de Saint-Valentin. Des initiatives qui plaisent aux Angevins puisque le club affiche complet à (quasiment) chacun de ses matches avec une affluence moyenne sur la saison en cours tutoyant les 3 500 spectateurs.

« La fan expérience est désormais un sujet prioritaire au club. Nous avons la chance d’évoluer dans un équipement moderne de la ville d’Angers. Notre patinoire a été inaugurée en 2019. Nous accueillons nos spectateurs dans une infrastructure confortable et bien desservie par les transports en commun. Elle est située dans un écoquartier en plein développement. Nous avons une base de travail solide pour développer nos projets en matière de fan expérience » analyse Théo Bariller-Krine.

Néanmoins, les Ducs d’Angers n’oublient pas qu’ils sont un club de sport de haut niveau avant tout. « Chez nous, un match a deux composantes. Il y a la partie sportive et l’expérience autour du sport. Et cette expérience ne vient pas prendre le pas sur les enjeux sportifs » souligne Rodolphe Intsaby, Président des Ducs d’Angers. « On vend avant tout des places pour une rencontre de Synerglace Ligue Magnus. Néanmoins, nous n’avons pas la main sur l’issue sportive du match. On ne peut pas garantir une victoire à nos spectateurs. En revanche, nous contrôlons tous les autres éléments de la programmation (musique, décor, animations…). Du coup, au club, on va soigner tout ce qui est maitrisable » complète Théo Bariller-Krine.