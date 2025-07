Comment l’ASSE prépare le stade Geoffroy-Guichard pour les jours de match ?

Par

L’organisation d’une rencontre de football professionnel requiert une planification méticuleuse et des process bien rôdés pour coordonner l’ensemble des acteurs et des flux liés à un tel événement. L’AS Saint-Etienne n’a cessé de gagner en efficacité à ce sujet au cours des dernières saisons grâce à une étroite collaboration avec l’ensemble des parties prenantes tout en accordant une place de plus en plus importante aux enjeux environnementaux et sociaux dans l’organisation de ses rencontres. Décryptage.

« L’organisation des rencontres au stade Geoffroy-Guichard se prépare dès l’intersaison estivale avec l’ensemble des services opérationnels, techniques, sécuritaires et hospitalités. » Dès les premiers mots prononcés par Arnaud Chausi, Stadium Manager de l’AS Saint-Etienne, on comprend que l’anticipation des besoins est l’élément clé à maitriser pour organiser sans accroc une rencontre de football professionnel.

« Chaque service va travailler son organisation en fonction des différentes stratégies mises en place. Mon rôle va être de coordonner et anticiper bien en amont ces organisations afin de s’assurer de la faisabilité technique, sécuritaire et réglementaire. Je fais le lien avec Saint-Etienne Métropole, propriétaire du stade, afin de mettre les choses en place et de veiller aux exigences importantes de nos actionnaires en matière d’organisation des rencontres » poursuit le Stadium Manager du club ligérien. Ce travail préparatoire va donner lieu à la création d’un guide saison, conçu avant le 1er match à domicile, permettant à toute personne travaillant au stade en jour de match de prendre connaissance du rôle de chacun et des consignes à respecter.

Une fois la saison lancée, une réunion en préfecture est organisée en amont de chaque rencontre, traditionnellement dans la semaine avant le match, pour faire notamment le point sur les enjeux sécuritaires avec l’ensemble des parties prenantes : police, pompiers, Saint-Etienne Métropole, préfecture, ville, société des transports en commun Stas, gendarmerie et représentants des deux clubs. « Lorsque la rencontre présente un risque de trouble à l’ordre public, la réunion peut être organisée 2 voire 3 semaines en amont » précise Arnaud Chausi.

A J-3, l’ASSE organise en interne une réunion avec les différents services afin de rassembler toutes les informations sur les opérations mises en place autour du match. Un dossier de match est ensuite rédigé et partagé à tous les acteurs. Durant la semaine précédant la rencontre, les livraisons s’enchainent au stade Geoffroy-Guichard pour approvisionner les buvettes et les espaces hospitalités. « Tout est coordonné avec les services du club et de Saint-Etienne Métropole via des procédures bien établies » avance Arnaud Chausi.

A J-2, l’AS Saint-Etienne met en place son dispositif de sécurité pour contrôler les accès au stade – en place jusqu’à J+1 – et s’assurer du bon déroulement des dernières livraisons. Le service hospitalités s’occupe de la mise en place des espaces VIP tandis que le service sponsoring se charge de la panneautique pour la visibilité des partenaires. Les services de Saint-Etienne Métropole se chargent quant à eux de la préparation du terrain – traçage des lignes, tonte de la pelouse, mise en place des buts… – et s’assurent de la conformité des installations du stade.

« Le jour de la rencontre les premières personnes qui arrivent sont les techniciens TV qui vont installer les caméras et le dispositif pour la captation du match. Puis les agents de sécurité mettent en place les barrières pour les différents contrôles d’accès au stade mais aussi sur les parkings. Et chaque service se met en place petit à petit pour être prêt à accueillir les différents publics dans les meilleures conditions » nous détaille Arnaud Chausi.

Combien de personnes travaillent à Geoffroy-Guichard en jour de match ?

Comment l’ASSE prépare le stade Geoffroy-Guichard pour les jours de match ?