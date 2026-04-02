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L’Aviron Bayonnais Rugby Pro a révélé un résultat tout proche de l’équilibre à l’issue du dernier exercice. Sa forte montée en puissance sportive n’a ainsi pas chamboulé son modèle de gestion. Décryptage.

« On crée de la richesse sans attendre de mécène. » Voilà comment Philippe Tayeb, Président de l’Aviron Bayonnais, résumait dernièrement le modèle économique du club basque lors d’une intervention auprès du Midi Olympique en amont de la saison 2025-26.

Dans un championnat ultra-compétitif au sein duquel certaines formations peuvent compter sur les injections de leur (riche) propriétaire pour contrebalancer les pertes opérationnelles ; l’Aviron Bayonnais a su monter en puissance sur le plan sportif tout en conservant ses règles de bonne gestion.

L’exercice 2024-25 en constitue une excellente illustration. Alors que le club est parvenu à se hisser jusqu’aux demi-finales de TOP 14 – battu par le Stade Toulousain futur champion – l’Aviron Bayonnais a rendu dans le même temps une copie à l’équilibre, affichant un très léger déficit de 162 000 € à la clôture des comptes.

Un résultat qui s’inscrit dans la lignée des comptes présentés par le club au cours des derniers exercices. En 2023-24, l’Aviron Bayonnais avait engrangé un léger bénéfice de 241 000 €. Le club a développé une véritable expertise dans l’optimisation de ses résultats sportifs tout en se rapprochant au plus près de l’équilibre budgétaire.

Preuve que les fondamentaux sont bons : l’Aviron Bayonnais a dévoilé un EBITDA positif de 1,22 m€ à l’issue du dernier exercice. Un indicateur qui est dans le vert pour le 6e exercice d’affilée, matérialisant la solidité du cœur de l’activité du club.

Aviron Bayonnais, une progression continue du chiffre d’affaires

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Aviron Bayonnais, les clés d’un équilibre durable