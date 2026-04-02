Aviron Bayonnais, les clés d’un équilibre durable

L’Aviron Bayonnais Rugby Pro a révélé un résultat tout proche de l’équilibre à l’issue du dernier exercice. Sa forte montée en puissance sportive n’a ainsi pas chamboulé son modèle de gestion. Décryptage.
« On crée de la richesse sans attendre de mécène. » Voilà comment Philippe Tayeb, Président de l’Aviron Bayonnais, résumait dernièrement le modèle économique du club basque lors d’une intervention auprès du Midi Olympique en amont de la saison 2025-26.
Dans un championnat ultra-compétitif au sein duquel certaines formations peuvent compter sur les injections de leur (riche) propriétaire pour contrebalancer les pertes opérationnelles ; l’Aviron Bayonnais a su monter en puissance sur le plan sportif tout en conservant ses règles de bonne gestion.
L’exercice 2024-25 en constitue une excellente illustration. Alors que le club est parvenu à se hisser jusqu’aux demi-finales de TOP 14 – battu par le Stade Toulousain futur champion – l’Aviron Bayonnais a rendu dans le même temps une copie à l’équilibre, affichant un très léger déficit de 162 000 € à la clôture des comptes.
Un résultat qui s’inscrit dans la lignée des comptes présentés par le club au cours des derniers exercices. En 2023-24, l’Aviron Bayonnais avait engrangé un léger bénéfice de 241 000 €. Le club a développé une véritable expertise dans l’optimisation de ses résultats sportifs tout en se rapprochant au plus près de l’équilibre budgétaire.
Preuve que les fondamentaux sont bons : l’Aviron Bayonnais a dévoilé un EBITDA positif de 1,22 m€ à l’issue du dernier exercice. Un indicateur qui est dans le vert pour le 6e exercice d’affilée, matérialisant la solidité du cœur de l’activité du club.