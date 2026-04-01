Castres Olympique, les coulisses d’une activité merchandising en pleine croissance

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Au cours des dernières saisons, le Castres Olympique a enregistré une croissance significative de son chiffre d’affaires de merchandising. Une tendance positive que le club doit à la place accordée à cette activité dans son fonctionnement et développement. Et il nourrit d’ambitieux projets pour entretenir cette dynamique. Eclairage.

« Le Castres Olympique est un club humble, travailleur et discret, où la performance repose avant tout sur l’engagement collectif et la rigueur au quotidien. Dans un club comme Castres, le merchandising ne se résume pas à vendre des produits : c’est aussi faire vivre ces valeurs et les rendre visibles au quotidien. »

Voilà comment Rémy Passoni, Responsable Merchandising du Castres Olympique, nous introduit la philosophie portée par le club concernant les activités issues des produits dérivés. Le merchandising occupe désormais une place stratégique dans le développement du Castres Olympique, à la fois comme levier économique mais aussi comme outil permettant de renforcer le lien avec les supporters.

« Au-delà du chiffre d’affaires, notre objectif est surtout de faire du merchandising un véritable vecteur d’identité. Il permet de renforcer l’attachement au club, d’accroître notre visibilité et de faire vivre la marque Castres Olympique au quotidien » énonce ainsi Rémy Passoni.

Pour les 120 ans du club, le Castres Olympique a d’ailleurs fait évoluer son identité visuelle, en y ajoutant notamment sa date de création dans le logo. Une évolution qui reflète parfaitement la vision portée par le club.

« C’est un choix fort, qui vise à affirmer encore davantage notre histoire et notre ancrage, et à donner plus de profondeur à notre marque. Dans une ville comme Castres, cet ancrage est essentiel » nous précise Rémy Passoni. Un ancrage qui doit avoir sa propre traduction au niveau du merchandising. « Voir nos produits portés aussi bien par des supporters que par des acteurs économiques locaux est une vraie réussite » poursuit Rémy Passoni.

Un catalogue permettant de toucher un large public

Le Castres Olympique organise son catalogue produits autour de trois grands univers. Il y a tout d’abord la partie équipementier avec les produits officiels – gamme match, training et tenue de sortie des joueurs. A l’image de tous les clubs professionnels, cette partie constitue le pilier des activités de merchandising du club.

« En parallèle, nous développons fortement une offre lifestyle, en nous inspirant des tendances du marché textile pour proposer une véritable marque Castres Olympique. Cela va de produits plus habillés comme des chemises ou polos, à des collections plus modernes et travaillées » nous décrit Rémy Passoni.

Enfin, le club a aussi développé une gamme davantage « supporter » avec des produits graphiques ou encore oversize. Pour compléter cette catégorie, le Castres Olympique s’appuie notamment sur des collaborations avec des producteurs locaux.

« Cette approche globale nous permet de toucher un public très large, du supporter historique au client plus occasionnel, avec un objectif clair : sortir du simple produit de match pour s’inscrire dans le quotidien » nous résume Rémy Passoni.

La boutique en ligne prend du poids dans les activités

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Castres Olympique, les coulisses d’une activité merchandising en pleine croissance